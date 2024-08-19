İzmir’de sıkıntılar bitmek bilmiyor

DOĞANLAR MAHALLESİ PERİŞAN HALDE

İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki vatandaşlar, yaklaşık 4 yıldır süren çalışmalar nedeni ile hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin perişan olduğunu dile getirdi. Doğanlar Mezarlığı yakınındaki 1401/1 sokaktan başlayan ve 1580 sokaktaki BMC Fabrikası'na giden yol çalışması nedeni ile çevre kirliliğinin devam ettiğini, inşaat artıklarının yol kenarlarına atıldığını, toz topraktan kapı pencere açamadıklarını dile getirdi. Doğanlar Mahallesi'nde yaşayanlar olarak çok mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar bir an önce yetkililerden bu soruna bir çözüm beklediklerini ifade etti.

DİKİLİ BELEDİYESİ ÇÖPLERİ ZAMANINDA TOPLAMIYOR

İzmir'in tatil beldesi Dikili'de çöplerin zamanında toplanmadığını belirten vatandaşlar isyan etti. Gazi Paşa Mahallesi 12 Sokak'taki çöp konteynırlarının fotoğraflarını çekip Yeni Asır'a ileten çevre sakinleri, Dikili Belediyesi'ne sorunu defalarca ilettiklerini ancak bir türlü çözüm bulunmadığını vurguladı. Yazın hava sıcaklıklarının artması ve Dikili Belediyesi'ndeki temizlik işçilerinin zamanında çöpleri almaması nedeni ile sinek ve böcek gibi haşerelerin sayısında artış olduğunu, özellikle akşam saatlerinde çöp kokularının evlerine kadar geldiğini aktaran vatandaşlar, "Dikili Belediyesi çöplerimizi neden toplamıyor? Pis kokudan, sinek ve böceklerden dolayı kapı pencere açamaz hale geldik" dedi.

EV İNTERNETİ KESİK OLAN VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Metin Oktay Mahallesi'ndeki 52/14 ve 52/17 gibi sokaklar başta olmak üzere çevredeki birçok kişinin 31 Temmuz tarihinden beri evlerinde kullandıkları internet bağlantılarının kesik olduğunu belirten vatandaşlar, isyan bayrağını çekti. İnternet hizmeti aldıkları şirketin Türk Telekom alt yapısını kullandığını ancak internet hizmeti aldıkları Superonline isimli firmayı defalarca aramalarına rağmen sorunlarına bir çözüm bulunamadığını ifade eden vatandaşlar, "Haftalardır evlerimizde internet bağlantısı olmadığı için cep telefonlarımıza ek internet paketi yükleyerek idare etmeye çalışıyoruz. Evlerimizde internet bağlantısı yok ancak interneti kullansak da kullanmasak da her ay ödeyeceğimiz ücretler düzenli olarak faturalarımıza yansıtılıyor. Ev interneti hizmeti aldığımız firmanın müşteri hizmetlerini aradık, zararımızın nasıl karşılanacağını, sorun çözülünceye kadar bizlere hediye olarak ek internet paketi desteği verip veremeyeceklerini sorduk ancak bu konuda da bizlere yardımcı olmadılar. Lütfen acilen bu konunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

AÇIKTA DURAN ELEKTRİK PANOSU TEHLİKE SAÇIYOR

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nun hemen arkasındaki 1918 sokaktaki elektrik panosunun kırık ve elektrik saatinin açıkta olduğunu aktaran vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Geçtiğimiz aylarda Alsancak'taki elektrik faciası yüzünden 2 kişinin hayatını kaybettiğine de dikkat çeken vatandaşlar, "Sokakta duran elektrik panosunun hali perişan. Küçük bir çocuk gelip bilmeden, yanlışlıkla buradaki kablolara dokunsa ya da yağışlar başladığında burada bir su birikintisi oluşsa Alsancak'taki gibi Bayraklı'da da benzer bir ölüm vakası yaşanabilir. Yetkililerden buradaki sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Elektrik saati ve kabloları açıkta duruyor" dedi.