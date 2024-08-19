Kızlarını kaybeden acılı aileden anlamlı karar

İzmir Bozyaka'da geldiği özel bir hastanede estetik ameliyat olduktan 48 saat sonra hastane kapısında hayatını kaybeden Aleyna Bozkurt'un ailesi 1 milyarlık tazminat davası açtı. Hollanda'dan gelen kızlarının göbek ve kalça ameliyat sonrası taburcu edildiğini ve ölüm haberiyle yıkılan baba Nazmi Bozkurt davayı kazanmaları halinde Karşıyaka'da yanan ormanların yeniden yeşermesi için bağışlayacağını belirtti.

Baba Nazmi Bozkurt- Anne Saliha Bozkurt

Aile olarak maddi ihtiyaçlarının bulunmadığını belirten baba Bozkurt "Başka Aleynalar ölmesin. Avukatımız Turan Aras aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açtık. Kızımın adı yaşasın diye tazminat davasını kazanmamız halinde tamamını fidan bağışı yapmak istiyorum. Yeniden İzmir'in dağlarında çiçeklerin açmasını istiyoruz" dedi.

Genç kızın son fotoğrafı ameliyatın ardından çektiği bu fotoğraftı. MEZARI AÇILACAK

Hollanda'nın Nijmegen şehrinin Druten kasabasında bir telekominikasyon internet şirketinin proje sorumlusu olarak çalışan ve aynı zamanda AK Parti Hollanda gençlik kolları başkan Yardımcısı olan Türk gurbetçi Aleyna Bozkurt (24), fazla kilolarından kurtulmak için arkadaş tavsiyesi üzerine ameliyat olmak üzere İzmir'e geldi.

Aleyna Bozkurt ameliyat olmak için Türkiye'ye geldi.

Genç kızın ameliyatını Plastik Cerrahi Doktoru M.D. yaptı. Fakat ameliyatın üzerinden çok geçmeden genç kız hayatını kaybetti. Baba Bozkurt, "Bize otopsi ister misin dediler, ben de her anne baba gibi evladımı kesmesinler diye gerek yok dedim. Ama bir hata olduğunu anlamamıştım. Şikayetçi oldum ve mahkemeye verdik. Kızımın mezarı açılacak ve otopsi yapılacak" dedi.

'BAŞKA ÖLÜMLER VAR' İDDİASI

Önümüzdeki yıl evleneceği öğrenilen ve Hollanda'da AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Aleyna Bozkurt'un annesi Saliha Bozkurt Yeni Asır'a özel yaptığı açıklamada şöyle söyledi: "Benim parçam gitti. Başka Aleyna'lar ölmesin diye olayı takip edeceğim. Ayrıca duyduğumuz kadarıyla burada başka ölenler de var. Tüm ölenlerin aileleri ile ortak hareket edeceğiz."