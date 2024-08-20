"Endişeleneceğimiz bir yangın kalmadı"

Günlerdir İzmir Karşıyaka başta olmak üzere çeşitli illerde orman yangınları sürüyor. Yangınların çoğunun insan kaynaklı çıktığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını helikopterle izledi.

'SONUÇLARI PAYLAŞACAĞIZ'

İzmir'de çıkan yangınlar sebebiyle şehre gelen Yumaklı, "İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın günler sonra kontrol altına alındı. O sırada Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın her iki tarafında devam eden yangının enerjisi de düşürüldü. Arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Tehlike arz eden durum yok" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini kaydeden Yumaklı, "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış yangınlarımız var. Muğla, Bozdoğan, Bolu ve Bursa'daki yangınlar kontrol altında. Sonuçları paylaşacağız" ifadesini kullandı.

Kentte 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmişti.

VALİ ELBAN: 7 KİŞİ GÖZALTINDA

İZMİR Valisi Süleyman Elban, orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada "Yangınların çoğu ihmal kaynaklı. 7 kişi gözaltında. Menderes ve Urla'da çıkan yangın elektrik tellerinin kopmasıyla çıktı" dedi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş ise 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarında ilk tespitlere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının etkilendiğini söyledi. Memiş, şöyle söyledi: "Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir."

YANGINLAR KONTROL ALTINDA ARICI İHMALİ

Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yürütülen soruşturma neticesinde yangının M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş.'nin (47) 65 adet arı kovanlarına körük ile duman vermeleri sonrasında çıktığı tespit edildi. M.Ş. ve İ.Ş. gözaltına alındı.

Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak ise Ula'daki yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Uçağın 114 ton su döktüğü aktarıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında çıkan ve komşu ilçe Salihli'ye ulaşan orman yangını, dün saat 11.00 itibariyle 116,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.

44 SAAT MÜCADELE

Uşak'ın Eşme ilçesindeki 18 Ağustos saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle dün saat 11.00 sıralarında 44 saat sonra kontrol altına alındı. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyü yakınlarında otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alındı.

BOZDOĞAN'IN SON HALİ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını 3 gün süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangın, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'ndeki kırsal alanda başladı. Bakan Yumaklı, "Son haline baktık. Herhangi bir problem kalmadı. Bizi endişeye sevk edebilecek kadar geniş bir alana yayılmıştı, çok büyük oranda kontrol edildi" dedi.