Hilltown’un kaçak bölümleri yıkılıyor

İzmir Karşıyaka'da Hilltown AVM'nin kaçak bölümleri yıkılmaya başlandı. Ekipler; toz olmaması için yıkım işleminde su kullandı. Karşıyaka'daki en büyük alışveriş merkezi Hilltown kaçak yapılarıyla gündeme gelmişti. Alışveriş merkezindeki bazı yapıların ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı.

CEZA KESİLDİ

Belediye, Hilltown AVM'nin onaylı ruhsatı ile imar planında yeri olmadığını tespit ettiği Mandela's Ubuntu adlı işletmeye cezai işlem uyguladı. Belediyenin, kafe, bar, restoran bulunan işletmeye, 3194 Sayılı İmar Kanunu'na aykırılık nedeniyle 9 Ocak 2024 tarihinde 7 milyon 770 bin lira, 14 Mart 2024 tarihinde 17 milyon 62 bin lira para cezası uyguladığı açıklandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kaçak yapıların yıkılacağını söylemişti.

KAÇAK BÖLÜMLER YIKILDI

Söz konusu işletmenin ruhsatsız yani kaçak bölümleri yıkıldı.