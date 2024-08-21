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Haberler İzmir

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden Yeni Asır'a yaş günü ziyareti

Basının çınarı Yeni Asır 19 Ağustos'ta 130 yaşına girdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen ile yönetim kurulu üyeleri Yeni Asır'ı ziyaret ederek kuruluş yıl dönümünü kutladı.

METİN BURMALI
İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden Yeni Asır’a yaş günü ziyareti

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen ile yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Coşkun, Erhan Taşdemir ve Metin Aydın, Yeni Asır'ın 130'uncu kuruluş yıldönümü nedeni ile Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti.

Yeni Asır Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Zümrüt Yılmaz, Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu, İletişim Sorumlusu Fatih Şendil ve Sorumlu Müdürü Hüseyin Kılıç ve gazete çalışanlarıyla da görüşen Gappi ve yönetim kurulu üyeleri, Yeni Asır'ın daha nice yıllar başarılı yayıncılığına devam etmesi dileğinde bulundu.

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yeni Asır'ın 130'uncu kuruluş yıl dönümü pastasının kesilmesinin ardından Gappi ve Demir ile birlikte ziyarette yer alan gazeteciler günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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