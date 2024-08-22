İzmir Valisi Süleyman Elban yangın bölgesi Tire’yi ziyaret etti

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, bugün Tire ilçesine gelerek geçtiğimiz günlerde yangın felaketi yaşayan Çayırlı ve Karateke mahallelerinde incelemelerde bulundu. Vali Elban'a, ziyaret sırasında AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Yangında zarar gören bölgeleri gezen Vali Elban, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. "Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Devletimizin gücü ve imkânlarıyla, yaralarınızı en kısa sürede saracağız" diyen Elban, tüm süreçlerin yakından takip edileceğini belirtti.

AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, Vali Elban'a Tire'ye gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin gücünü bugün bir kez daha hissettirdik ve bu yaraları el birliğiyle saracağız," ifadelerini kullandı.

Ziyaret, mahalle sakinlerine moral verirken, ilçede dayanışmanın ve birlikteliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaraların en kısa sürede sarılması için gerekli tüm adımların atılacağı vurgulandı.