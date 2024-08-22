Kemalpaşa’da işten atılan işçiler belediyeyi bastı

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından işçi çıkaran belediyelere İzmir'in Kemalpaşa Belediyesi de katılmıştı. Belediye yönetimi ekonomik sorunları gerekçe göstererek belediye şirketi KEM-BEL'de çalışan 630 işçiden 127'sinin işine bir anda son vermişti.

MEHMET BAŞKAN NEREDE!

DİSK Genel İş İzmir 7 Nolu Şube üyesi işçilerin belediye binası önünde başlatmış olduğu eylemler 13'üncü gününde de sürüyor. Seslerini belediye yönetimine duyurmaya çalışan işçiler belediye binası içinde eylem yapmak istedi ancak işçilerin binaya girişi sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Nöbet tutan çevik kuvvet ekibi, işçilerin içeri girmek istemesine engel olmaya çalıştı ancak işçiler yine de içeri girdi. Bina içerisinde 'İşçiler burada, Mehmet Başkan nerede', 'Babalar sözünü böyle mi tutar' 'Bize ekmek yoksa size huzur yok' ve 'Direne direne kazanacağız' sloganlarını atan işçiler

ardından binadan ayrıldı.

Eylem sonrası açıklama yapan Genel İş İzmir 7 No'lu Şube Yöneticisi Uğur Nazlıoğlu "Perşembeden beri görüşmeler sürüyor. Direnişteki arkadaşlarımızın işe geri dönüşüne dair bir masa kuruldu ancak hala birçok arkadaşımızı sanki problemliymiş gibi iş almama konusunda ısrarcı

davranıyorlar. Yetmezmiş gibi belediyede yıllardan beri hizmet veren öğretmenler için 'işe girmeyecek' diyorlar. Biz direniş alanında arkadaşlarımız işe geri dönene kadar mücadele edeceğiz. Kazanıncaya kadar buradayız" dedi.