Ne tutulur, ne satılır!

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri sonrası gündeme gelen halk sağlığı sorununa ilişkin bilim insanları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay uyarıda bulunarak, İzmirlilerin iç körfez balık tutmaması ve tüketmemesi gerektiğini belirtti. Öte yandan bölgede balık tutmanın yasak ve idari para cezasının olduğu da öğrenildi. Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular Vapur İskelesi arasındaki hatta balıkçılık yasak. 14.04.1982 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirtilen bölgede her türlü deniz ürünlerinin avcılığı yasak. Amatör balıkçılara kolluk kuvvetlerince mevzuata aykırı faaliyetlerine 2 bin 620 lira, ürünleri sattıları tespit edilirse, 26 bin 242 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

'MİDYE TÜKETMEYİN'

Balık ölümleriyle ilgili yapılan ilk değerlendirmede, deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesinin alg patlamalarına neden olduğu, deniz suyundaki oksijen seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümlerinin gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. Tarım il Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ölü balıkların otopsisinde kimyasal maddeye rastlanmadı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Esin Suzer, plankton patlamasının kirli denizlerde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İç körfezden toplanan balık, midye tüketilmemesini tavsiye ediyoruz" dedi. İç körfezde denize girilmemesi gerektiğini de aktaran Prof. Dr. Suzer, "Su örneği alınan bölgelerde bakteri türleri ürüyorsa burada denize girilmemesi ve balık avlanmaması gerekiyor" dedi.

CEMİL TUGAY UYARDI: İÇ KÖRFEZDEN TUTULAN BALIKLAR YENMEMELİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı açıklamada, "Özellikle insan sağlığıyla ilgili bir mikrop türü yok ama bu kirliliği gidermezsek tabii ki ileride bunları da yaşayabiliriz. Onun için bir an önce gerekeni yapmamız gerekiyor. Ama her türlü olasılığı dikkate alarak özellikle iç körfezden tutulan balıkların yenmesini ya da tutulmasını tavsiye etmiyorum" dedi.