İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bulunan cihazla hastalar tümörden kurtuluyor

Ege Bölgesi'nde sadece İzmir'deki bir devlet hastanesinde bulunan ve kanseri ışınla yok eden cihaz sayesinde hastalar gündelik yaşamından kopmadan sağlığına kavuşuyor. Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nde Dr. öğretim üyesi Adem Şengül, Bazen 1 gün, bazen birkaç günde hastanın tümörünü tamamen yok ediyoruz. Bazen de küçültüp büyümesini durduruyoruz. Bu şekilde hastanın hayatına konfor katıyoruz. Tümörlü dokudan tamamen kurtulması bu cihaz sayesinde mümkün olabiliyor dedi.

Ege Bölgesi'nde sadece İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bulunan 'CyberKnife Radyocerrahi' cihazıyla cerrahi yöntem olmadan X ışınları kullanılarak hastalar tümörlerinden kurtuluyor. 45 dakikalık seanslarla gündelik yaşamlarını aksatmadan veya herhangi bir ciddi yan etki görmeden hastalar, kanseri geride bırakıyor. Radyasyon Onkolojisi bölümünde Dr. öğretim üyesi Adem Şengül, cihazın öneminden bahsedip, Radyasyon ışınlarını kullanarak, hastayı tümörden kurtarıyoruz. Türkiye'de 12 merkezde var. Pahalı bir cihaz. Ege Bölgesi'nde sadece bizim hastanemizde var. 45 dakikalık bir tedavi süresi sıklıkla yeterli oluyor. Bazen 1 günde bazen birkaç günde hastanın tümörünü tamamen yok ediyoruz. Bazen de küçültüp büyümesini durduruyoruz. Bu şekilde hastanın hayatına konfor katıyoruz. Tümörlü dokudan tamamen kurtulması bu cihaz sayesinde mümkün olabiliyor ifadelerini kullandı.

'NEŞTER YOK, BIÇAK YOK, DİKİŞ YOK, AĞRI YOK'

Cihazdan faydalanan akciğerinde kanserli doku bulunan Bilge Altan'a uyguladıkları tedaviyi anlatan Dr. Şengül, Bilge Hanım daha önce akciğerinden yeni ameliyat olmuştu, doku alınmıştı. Bize geldiğinde yine bir tümör vardı. Onu cihazımızla yok ettik. Fakat sonraki süreçte kötü doku farklı alanlarda tekrar ortaya çıktı. Önceden cerrahi bir müdahale yapılmıştı. Bu nedenle hastanın konforu aynı zamanda cerrahi operasyon hayati risk taşıdığı için bu tür hastalarımızı sıklıkla ameliyat edemiyoruz. Merkezimizde 7 kez ışınlama yaptık. Hepsinde başarılı olduk. Cerrahi operasyon yapsaydık 7 kez ameliyat edilecekti. Bir organın 7-8 kez açılıp kapanması oldukça riskli. Onun için bu cihazla tedavi sağladık. Cihazın hafif halsizlik veya baş ağrısı gibi yan etkileri olabiliyor. Ama sıklıkla görmüyoruz. Örneğin Bilge Hanım, herhangi bir yan etki yaşamadı. Bu cihazın en önemli özelliklerinden biri beyin veya gözün hemen arkasındaki göz sinirlerine neredeyse temas eden bir tümürü bile çok yüksek oranda tedavi edebilmesi. Bu tedaviler sonunda hasta, buradan kanseri geride bırakıp ayrılabiliyor. Neşter yok, bıçak yok, dikiş yok, ağrı yok. Herhangi bir ameliyat sonrası yaşanabilecek komplikasyon yok. Gündelik yaşamına ara vermeden yaşamına devam edebiliyor dedi.

DEVLET HASTANESİNDEKİ HİZMET İLE KENDİNİ ÖZEL HİSSETTİ

Emekli sınıf öğretmeni evli ve 2 çocuk annesi Bilge Altan (56) ise 5 günde kanserimden kurtuldum. Şunu da söyleyeyim. Ben buraya otomobilimle gelip, aracımı otoparka bırakıp tedavimi olduktan sonra tekrar arabama binerek günlük hayatıma devam ettim. Ben önceden cerrahi operasyon da geçirdim. Kemoterapi de görüyorum. Ama bu kadar konforu hiç yaşamadım. Vücuttaki yan etkisi çok az. Birkaç kez operasyon yaşamış biriyim, ameliyatın psikolojisi zaten çok kötü. Hayata 1 ay ara veriyorsunuz. Mesela narkozu vücudunuzdan atmanız dahi çok uzun sürüyor. Ayrıca hiçbir mali külfeti olmadan bir devlet hastanesinde, kendimi özel hissederek bu tedaviyi aldım diye konuştu.