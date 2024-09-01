İzmir’de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Dağ, partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye'de çok önemli projelere imza attığını söyledi.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

"CHP'nin yeni genel başkanı da önceki genel başkanı gibi siyaseti kirletmektedir. Sosyal medyanın popülizmine kapılıp sorumlu bir siyaset insanı gibi davranmamaktadır. Özgür Özel'in, hakaret ve aşağılamalar ile AK Partilileri aşağılayan birini baş köşede ağırlaması, özünde nasıl bir kin ve nefrete sahip olduğunu göstermektedir. Bu tablo aslında, saldırganlıklarını kontrol edemediklerinin de bir göstergesidir. CHP Genel Başkanı'nın bu sahiplenici tavrı, siyasi ahlaktan yoksundur. Özgür Özel'in bu eylemi, karanlık dehlizlerde beslenen düşmanlıklara can suyu vermektir. İzmir'imizin bu düşünce yapısıyla, nefret dilini besleyen bu insanlarla alabilecek bir yolu yoktur. Çeyrek asırdır mesafe katedememesinin sebebi de bu zihin yapısının İzmir'in ayağında bir pranga olmasıdır."

İzmir Körfezi'ndeki kötü kokunun yıllardır çözülemediğini hatırlatan Dağ, CHP'li yerel yönetimleri eleştirdi.

Hamza Dağ, bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulduğunu anımsattı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Fuarı'nın Türkiye'nin bir değeri olduğunu söyledi.

Fuarın açılışı nedeniyle sorumluları eleştiren İnan, şunları kaydetti:

"Oyun bahçesine çevirdiler. Biz ise İzmir Fuarı'na Cumhurbaşkanı Yardımcımızla katılarak temsilde en üst düzeyde İzmir'de olarak fuara verdiğimiz değeri gösterdik. İzmir Fuarı'nın itibarı dün gece itibarıyla AK Parti tarafından korunmuştur. Onlar kaçak açılışla, 93 yıllık bir geleneği bozmaya çalıştılar. Bozdurmadık. Ama açılışınız kaçak olursa yanınıza oturan ise kriminal bir ahlaksız olur. Onu da kaçak açılışın onur konuğu yaparsınız. Siz milyonlarca AK Parti'liye hakaret edenleri protokolde ağırlayıp, bize meydan okuyamazsınız. Bu hareketinizle, bu terbiyesizliğinizle bir milat başlattınız. Biz memleket gerilmesin diye sessiz kaldıkça siz edepsizleştiniz. Ey Özgür Özel, bu millet seni de o yanında oturttuğun terbiyesiz malum şahısla birlikte göndermesini çok iyi bilir."

İnan, bundan sonra değerlerine, demokrasiye ve en önemlisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatılırsa karşılarında AK Parti Gençlik Kolları üyelerini göreceklerini ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Haliç'in İzmir Körfezi'nden daha kirli olduğunu, o dönem orayı dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının temizlediğini anlattı.

Son yerel seçimlerde partilerin ciddi bir oy düşüşü yaşadığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu yerel seçimleri hafife almak doğru değil. Ülke nüfusunun yüzde 76'sının yaşadığı yerleşim bölgelerinde muhalefet partisi yerel iktidar oldu. Bu önemli bir şey ama diğer taraftan baktığımız zaman bunun getirdiği bir fırsatı da görmeniz lazım. Vatandaş CHP'yi görmek istiyor. CHP'yi biliyor ama zaman çok geçtiği için 'bunlar düzelmiştir' diyor 'acaba bunlara baksak mı' diye yerelde ciddi bir destek verdi. Bunlar sınavda. Bu desteğin karşılığını göreceğiz. Vatandaş işini düzgün yapanın yanındadır. İlk göstergeler ne yazık ki CHP'de değişen bir şeyin olmadığını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı'mız CHP Genel Başkanı'nı kabul etti ve ilk defa CHP Genel Merkezi'ni ziyarete gitti. Klasik CHP samimiyetsizliğini burada da gördük. Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye ve oy verenlere akla gelmedik hakaretleri yapan birisini baş köşeye oturttu. Yanına almak demek eski CHP'de genel başkan değişse de değişen bir şey olmadığının resmidir. CHP'ye hayırlı olsun."

Toplantıda AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şebnem Bursalı, İl Başkanı Bilal Saygılı ile eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de birer konuşma yaptı.