İzmir’de omuz atma tartışmasında kan aktı! 19 yaşındaki genç öldürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağabey-kardeş ile omuz atma tartışması yüzünden kavga eden 19 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay dün ilçede bulunan Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile birlikte parkta bulunan Furkan Can Soyata (19) arasında 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanındaki bıçakla Soyata'yı yaraladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken durumu kritik olan Furkan Can Soyata, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

S.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.