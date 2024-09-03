Bornova’da trafik sorununa neşter

BORNOVA Belediyesi'nin, ilçedeki trafik sıkışıklığını azaltmak ve taşımacılık sektörüne destek olmak amacıyla yapımına başladığı TIR Garajı ve Moto Kurye Parkı'ndaki çalışmalar hızla devam ediyor. Bornova Belediyesi, ilçedeki trafik sıkışıklığını azaltmak ve taşımacılık sektörüne destek olmak amacıyla önemli projelere imza atıyor. Yapımına başlanan TIR Garajı ve Moto Kurye Parkı'ndaki çalışmalar hızla devam ediyor.Bu yeni düzenleme sayesinde, şoförler araçlarını güvenle park edebilecek, ayrıca yiyecek, içecek, duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alana kavuşacak. Böylelikle, özellikle yol kenarlarına yapılan gelişigüzel parkların önüne geçilerek, trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor.