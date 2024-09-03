İEF’ye katılan İAOSB’ye gençlerin ilgisi yoğun oldu

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın daveti üzerine katılan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), fuar ziyaretçilerini 500 metrekarelik geniş standında ağırlıyor. Fuara hem İAOSB olarak hem de Özel İAOSB Nedim Uysal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak iki stantla katılan kurum, gördükleri ilgiden hayli memnun.

Fuarın bu yılki teması teknoloji olduğu için yüksek teknolojiyi kullanarak katma değeri yüksek ürünler üreten ve bu yaptıkları ürünlerle hem ulusal hem de global pazarda yeri olan firmalardan birkaç tanesi için birer stant açtıklarını belirten İAOSB Yönetim Kurulu, "Çok özel ürünler üretebilen bu firmalara yer vermemizdeki temel düşünce, halkın organize sanayi bölgeleriyle ilgili farkındalığını artırmak ve bu konuda biraz olsun bilgi aktarabilmek" dedi.

Gençlerin ve çocukların stantları ziyaret ettiğinde, sanayi ürünlerini görebilmeleri, sanayinin ne demek olduğunu ve neler üretebildiğini öğrenebilmelerinin önemli olduğunu dile getiren İAOSB yönetimi, "Yeni neslin, Türkiye'nin sanayi üretiminde Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının neticesinde ortaya çıkardığı ürünler bakımından hangi seviyelere geldiğini görebilmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Sektörümüzün farkındalığının ve bilinirliğinin bu fuar sayesinde sağlanması da bizler için önemli bir kazanım. Bu anlamda fuar bizim açımızdan hayli verimli geçiyor. Burada bulunmaktan mutluyuz" açıklamasını yaptı.