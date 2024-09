Nefes alamayan İzmir Körfezi’ni Bakanlık kurtaracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bilim insanları ile TÜBİTAK Marmara Gemisi'yle dün Körfez'de incelemelerde bulundu. İncelemelerde, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve bilim insanları yer aldı.

KÖRFEZ NEFES ALMIYOR

İncelemenin ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, "Yakın zamanda İzmir Körfezimiz, yeniden toplu balık ölümleriyle, kötü koku ve görüntülerle gündeme gelmişti. Biz de bugün TÜBİ- TAK Gemimizdeyiz. Hepimizin içini sızlatan o görüntüleri ve sebeplerini yerinde görmek için gerekli saha çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

İzmir Körfezi'nin, bir tabiat harikası olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Maalesef bugün; körfez tehlike altındadır, adeta can çekişmektedir. İzmir Körfezimiz, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır. Balıklarımız toplu ölümler yaşamaktadır. Üzülerek söylüyorum; denizdeki, atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır" diye konuştu.

ARITMA TESİSİ YETERSİZ

Bu durumun evsel ve endüstriyel atıkların, suya arıtılmadan karıştırıldığı anlamına geldiğini belirten Murat Kurum, "Bu da beraberinde koku problemini getirmekte, insan sağlığını tehdit etmektedir. Denizdeki oksijene baktığımızda da benzer bir manzarayla karşılaşıyoruz. Altını çizerek ifade etmek gerekirse; şu anda körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamıştır. Balıklarımız oksijensiz kaldıkları için ölmüştür" dedi. Bakan Kurum, "Çiğli Atıksu Arıtma tesisi düzgün işletilmediği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca uyardık. Son 5 senede 6 milyon liradan fazla tutarda, 13 ayrı ceza uyguladık. Bu cezaların sebebi, tesisin düzgün çalıştırılmaması; İzmir Körfezi'ni her gün önceki günden daha fazla kirletmesidir" ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU KURULDU

Bakanlık olarak, İzmir için sorumluları izleme ve denetim görevlerini yapmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Bilim kurulumuzu oluşturduk. İnşallah kurulumuz, bundan böyle, yerel yönetimlere yol gösterecek. Bilim insanlarımız, İzmir'deki yerel yöneticiler için kirlilikle mücadeleye dair yol haritaları çıkaracak, ev ödevleri verecek. Biz de Bakanlık olarak; belediyeler ev ödevlerini yapıyor mu yapmıyor mu, anlık olarak takip edeceğiz. Eksiklikleri varsa söyleyeceğiz. İzmir Körfezi'nde yapılan her şeyin an be an, 7 gün 24 saat takipçisi olacağız" diye konuştu.

ACİL EYLEM PLANI

KÖRFEZDEKİ incelemelerin ardından krizine çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, Bakan Kurum'un başkanlığında İzmir İktisat İzmir Kongresi binasında yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Kurum, "Alınması gereken tedbirlere, yapılması gereken işlere ilişkin kurulumuz istişare yapmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesine Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. etabının hızlandırılması ve yeni etapların da yatırım gündemine alınmasını söyledik.

Yapılacak işlere ilişkin kanunun, yönetmeliğin tarif ettiği şekliyle belediyelerin ve varsa diğer kurumların, kuruluşların yapması gerekenleri de tarif edecek şekliyle eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız. Bu eylem planında ilgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek.

Bu sorumluluklar çerçevesinde de yapılması gereken projeler inşallah hızlı bir şekilde hayata geçecektir.

Biz bakanlık olarak bu sürecin takipçisi, denetleyicisi, yol göstericisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

TUGAY YURT DIŞINDA

BUGÜN körfezde yaşananların, tam anlamıyla büyük bir çevre felaketi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bu güzelim denizin bu hale gelmesinin sorumluları; seçim meydanlarında 'İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz' diyen ama görevdeyken körfez için tek bir adım atmayanlardır. Sorumlular; şimdi suçlarını gizlemek için 'Bu balıklar bize ait değil, bunlar gemilerle getirildi' diyerek kendini gülünç duruma düşürenlerdir. Bu kirliliğin sorumlusu; yağmur suyu ve kanalizasyon kanallarını bile birbirinden ayıramayan, kurulu atıksu tesislerini bile çalıştıramayan, derelerini dahi ıslah etmekten aciz olan belediyelerdir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yapılacak İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmamasına ilişkin soruyu da cevaplayan Murat Kurum, "İsterdik ki, bugün Büyükşehir Başkanı da burada olsun fikirlerini paylaşsın. Kendisini davet ettik ancak yurt dışında olmayı tercih etmiş. Demek ki, İzmir'den daha önemli meseleleri var" dedi. Bakan Kurum'un açıklamalarına cevap veren Tugay ise, "Gelin mağduriyetler üzerinden vazgeçelim. Bu ülke bizden hizmet ve sonuç bekliyor. Haydi yapalım" diye konuştu.