Bakan Uraloğlu açıkladı: Sabuncubeli Tüneli’nden 2 milyar 850 milyon TL’lik tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2018 yılında yapımı tamamlanan ve Manisa-İzmir arası ulaşımı 15 dakikaya düşüren Sabuncubeli Tüneli ile ilgili olarak, "Tünelin 6 yıl, 3 aylık hizmet döneminde buradan 91 milyon 416 bin araç geçti. Bunun ekonomimize hem zamandan hem yakıttan tasarrufuna baktığımızda 2 milyar 850 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olduk" dedi.

Bir dizi inceleme ve ziyaretler için Manisa'ya gelen Bakan Uraloğlu, İzmir-Manisa arasında 2018 yılında yapımı tamamlanan Sabuncubeli Tüneli'nde de incelemelerde bulundu. 4.065 metrelik çift tüpten oluşan ve iki kent arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya kadar düşüren tünelle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Evliya Çelebi'nin 'Korkunç Sabuncubeli Geçidi' olarak bahsettiği bölgeye yaptığımız Sabuncubeli'nin Tüneli'ndeyiz. 4065 metre uzunluğunda 11 Haziran 2018'de trafiğe açtığımız uzun tünellerimizden bir tanesi. 6 yıl, 3 aylık bir hizmet döneminde 91 milyon 416 bin araç geçti buradan. Bunun ekonomimize hem zamandan hem yakıttan tasarrufuna baktığımızda 2 milyar 850 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olduk. Gerçekten bu anlamda kamu adına yaptığımız çok kıymetli projelerden bir tanesidir. İzmir Havalimanına indik, Manisa'ya doğru geçiyoruz. 2018 yılı 11 Haziran'da da bu tünelin açılışında ben Karayolları İzmir Bölge Müdürü olarak görev yapmıştım. 6 yıl sonra burada tünelin son halini görmek, arkadaşlarımızdan bilgi alıp kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Tünelin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bize her türlü imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu tünelin tekrardan İzmir, Manisa ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.