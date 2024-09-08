İzmir 9 Eylül’ü kutlamaya hazır

İZMİR'İN kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü yarın düzenlenecek çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler 9 Eylül sabahı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Yarın saat 09.00'da Basmane'den başlayacak yürüyüş, tarihi Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergâhında yapılacak. Zafer Yürüyüşünde 350 metrelik dev Türk bayrağı taşınacak. Saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

FENER ALAYI VE KONSER

DÜŞMAN işgalinden kurtuluşu canlandıran süvari birlikleri, 10.30'da Hükümet Konağı'na gelecek ve göndere Türk bayrağı çekilecek. Kutlamalar, 11.15'te yine Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. İzmir'in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri, saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüş yapacak. Akşam da fener alayı ve Haluk Levent konseri gerçekleştirilecek.