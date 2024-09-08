İzmir’de bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Yola çıkacaklar dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir, 8 Eylül Pazar günü, 12. Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek yarış, 07.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak; İnciraltı Spor Tesisi yanından dönülerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.Organizasyon nedeniyle 8 Eylül Pazar günü 04.00 – 12.00 saatleri arasında bazı ESHOT hatlarında geçici güzergâh değişiklikleri olacak.

486 VE 945 NUMARALI HATLARDA DÜZENLEME

486 ve 945 numaralı hatlar mevcut güzergâhı takiben Fahrettin Altay Meydanı'ndan dönüş yaparak ring hat olarak hizmet verecek. 486 numaralı otobüs, yarış boyunca; İnciraltı Yeni Son durak, İnciraltı Parkı, İnciraltı, Başak, İnciraltı Karakolu, Dokuz Eylül Deniz Bilimleri, İnciraltı Bakü Bulvarı, Engelli Eğitim Merkezi, Üçkuyular İskele Son Durak ve Adnan Saygun Sanat Merkezi duraklarına hizmet veremeyecek. 945 numaralı otobüs ise Üçkuyular İskele Son Durak alanına giremeyecek.

311 NUMARALI HAT

311 numaralı hat, mevcut güzergâhı takiben Mithatpaşa Caddesi - Vali Hüseyin Öğütçen Bulvarı kesişimi - Dörtyol Kavşağı'ndan U dönüşü yaparak, Mithatpaşa Caddesi üzerinden ring hat olarak çalışacak. Otobüs; Ata, Sera, Beşyol, Başak, İnciraltı, İnciraltı Park ve İnciraltı Yeni Son Durak adlı duraklara hizmet veremeyecek.

5, 6, 7, 10, 24, 25 VE 480 NUMARALI HATLAR

5, 6, 7, 10, 24, 25 ve 480 numaralı hatlar mevcutgüzergahı takiben Mithatpaşa Caddesi - Fahrettin Altay Meydanı - Mehmetçik Bulvarı - Esentepe Son Durak hattında çalışacak. Otobüsler; Üçkuyular İskele Son Durak Alanı, Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Hava Hastanesi duraklarına hizmet veremeyecek.

510 NUMARALI HAT

510 numaralı hat Gaziemir'e gidiş istikametinde mevcut güzergâhı takiben Fahrettin Altay Meydanı 9 Durağı - Meydan Kavşaktan U dönüşü - Çevre Yolu - mevcut güzergâhın devamı şeklinde hizmet verecek. Bu hattın otobüsleri, yarı maraton sona erinceye dek Fahrettin Altay Meydan 5 ve AhmedAdnan Saygun Sanat Merkezi duraklarına uğrayamayacak.

FERİBOT YERİNE YOLCULU SEFERLER YAPILACAK

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği Bostanlı – Üçkuyular feribotu, 8 Eylül Pazar sabahı 08.30 – 11.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek. Bunun yerine aynı hatta, 08.30'dan itibaren yarım saat arayla yolcu gemileri sefer yapacak.

KONAK TRAMVAYI O SAATLER ARASINDA ÇALIŞMAYACAK

8 Eylül Pazar günü düzenlenecek 12. Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu için ayrıca Konak Tramvayı'nda da düzenlemeye gidiliyor. Konak Tramvayı, 06.00 – 11.30 saatleri arasında çalışmayacak. 11.30'dan sonra Konak Tramvayı seferleri normale dönecek.

8 EYLÜL PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK YOLLAR ŞÖYLE:

-Cumhuriyet Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gümrük Kavşağı istikametine

-Mustafa Kemal Sahil Bulvarı İzmir Marina istikametine

-Konak Tünelleri ve Varyant'tan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı İzmir Marina istikametine

-Haydar Aliyev Bulvarı İnciraltı istikameti ile Beşyol kavşağı trafiğe kapalı olacaktır.