Zamanın ötesine geçen bir fuar

İEF Fuarı süresince yapay zeka, robotik sistemler, yenilenebilir enerji ve oyun teknolojileri gibi birçok alanda çalışan firma, yeni ürün ve hizmetlerini tanıtırken, İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnovasyon ve Teknoloji AŞ'nin birlikte düzenlediği 'Tech Talks' söyleşileri, Teknoloji ve Yaratıcılık Günleri ile Atlas Pavyonu'nda 20 sanatçının eserlerinin sunulduğu Digital Echos Sergisi de yoğun ilgi gördü.

Girişimcilere ve startuplara ayrılmış özel alanlarda, yeni iş fikirleri ve inovatif çözümler sergilenirken, İEF bu yıl, teknoloji meraklılarının potansiyellerini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği bir buluşma noktası haline dönüştü.

SOPHİA KONUŞMACI OLDU

'Tech Talks' söyleşilerinde tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, oyuncu ve TV programcısı Okan Bayülgen, teknoloji yazarı, trend avcısı Serdar Kuzuloğlu, seri ve inovatif girişimci, fütürist ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın katıldığı gün, insansı robot Sophia da konuşmacı olarak sahnede yer aldı. Fuar içerisindeki özel teknoloji alanları İzmirlilerin ilgisini çekerken, kentimiz adına güzel bir gelişme de yaşandı. İBB İnovasyon ve Teknoloji AŞ, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetimi Sistemi Sertifikası'nı alan Türkiye'deki ilk belediye ve ilk yazılım şirketi olmanın yanında aynı zamanda bu unvana sahip İzmir'deki ilk yerel yönetim birimi oldu.

'EKONOMİYE KATKI SUNACAK'

Törende konuşan İBB Başkanı Dr. Cemil Tugay, "93. kez kapılarını açtığımız İzmir Enternasyonal Fuarı'nda tema olarak teknolojiyi seçtik. Fuarımız 93. yaşının bilgeliğine, çağı yakalaman dinamikliğini ekliyor. Belediyemizin iştiraki olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetimi Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandı. TSE, şirketimizin her biriminde kapsamlı inceleme yaptı. İnovasyon yönetimi alanındaki kararlılığımızın ve yeni stratejilerimizin tescili olarak bu sertifikayı almaya hak kazandık. Bu sertifika, İzmir'i teknoloji kenti yapma hedefimizin bir şeref belgesidir. Uluslararası standartlarda çalışarak İzmir'in teknoloji ve inovasyon alanındaki yolunu birlikte güçlendireceğiz. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" dedi.

Daha önceki konuşmalarında İEF hakkında değerlendirmede bulunan Cemil Tugay, "İzmir Fuarı, getirdiği yeniliklerle hep zamanın ötesine geçti. İcatlar, yeni teknolojiler, yeni ürün ve markalar, yıllar içinde hep dünyadan Türkiye'ye, İzmir Fuarı'nın açtığı kapıdan girdi. Bu yıl teknoloji temasını seçerken hedefimiz; İzmir'in geleceği hayal eden, hayallerini gerçeğe dönüştüren ve çağı yakalayan bir kent olmasıydı. Teknoloji temasıyla kentimizi geleceğe taşımayı hedeflediğimiz 93. İEF, uluslararası ve ulusal firmaların iş bağlantılarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacak" şeklinde konuşmuştu.