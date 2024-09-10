Behice Yıldız Ünsal, etkinliklerde yer almıyor!

SON seçimle göreve gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ile ilgili kulislerde şaşırtan bir iddia konuşuluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmayan Başkan Ünsal, dün de İzmir'in Kurtuluş Günü kutlamalarına ve üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmadığı gözlendi. Konuşulan diğer iddialardan biri de başkanlık görevini Karşıyaka'da sürdüren ancak evi Narlıdere'de olduğu için İzmir'in bir ucundan diğer ucuna gidip gelen Ünsal'ın cuma günleri mesai bitiminden sonra pazartesi gününe kadar tatil yapıp hiçbir şekilde görev bölgesi sınırları içinde olmadığı.