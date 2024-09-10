İki genç motosiklet kurbanı oldu

Balıkesir ve İzmir'de meydana gelen motosiklet kazaları 2 genci canından etti. Tire-Ödemiş karayolu, Derebaşı köyü yakınlarında meydana gelen talihsiz kazada 23 yaşındaki Arda Keçe hayatını kaybetti.

Ödemişten, arkadaşı Ege Gökçen'in kullandığı motosikletle yola çıkan gençler Derebaşı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Yola savrulan gençlerden motosiklette yolcu olarak bulunan Arda Keçe hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsünün altına giren motosikletin sürücüsü astsubay Ömer Kaygusuz (24) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Erdek Caddesi Asit Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ömer Kaygusuz'un kullandığı motosiklet, otobüsün altına girerek sürüklendi. Ömer Kaygusuz, olay yerinde yaşamını yitirdi.