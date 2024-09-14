Kooperatif mağdurları Yeni Asır’a konuştu: Sesimizi duyun!

Yıllardır kentsel dönüşüm konusunda yerinde sayan İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşların güvenli evlerde yaşaması için başlattığı girişim büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Belediye öncülüğünde İZBETON güvencesiyle kurulan kooperatifler, CHP İzmir ve Ankara İl Başkanları Şenol Aslanoğlu ile Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu siyasetçilerin adlarının karıştığı birer rant kapısına dönüştü.

ARSA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

Temmuzda bitmesi planlanan projelerin henüz yüzde 30'unun tamamlanmasıyla mağduriyet yaşayan kooperatif üyeleri, bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatife kazanç sağlamak için verdiği arsanın yönetim tarafından peşkeş çekilmesi ile büyük bir maddi yük altında bırakıldı. Tunç Soyer döneminde halkın yararına olacağı düşünülerek oy birliği ile meclisten geçirilerek kurulan kooperatiflerin üyeleri, skandallar ve yolsuzluklarla dolu süreci Yeni Asır Gazetesi'ne anlattı. Uzundere 3. Etap New Town Projesi Kooperatif Üyeleri temsilcisi ve mağdur Sonay Bezirci, Uzundere 4. Etap Nova Life Projesi mağdur üyesi Muhittin Keleş ile kızı, eşi ve damadı, 3. ve 4. etap mağduru olan Tahsin Güzel, seslerini duyurmak için yarın yapılacak büyük eyleme tüm İzmirlileri davet etti. Yarın hak sahipleri ve kooperatif üyelerinin katılacağı eylem, Uzundere Kentsel Dönüşüm Şantiye Alanı Otoban girişinde gerçekleşecek.

■ Siz hangi kooperatifin mağdurusunuz ve nasıl girdiniz kooperatife?

Uzunderece 3. Etap İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'ne birinden devralarak girdim. Ki genelde satışları hep devir üzerinden yapıyorlar. Birilerinin üzerine hep yedek çekmişler daireleri. Biz onlara uydu üye, sanal üye ya da fason üye diyoruz kendi aramızda. Onların üzerinden sürekli devir yapmak suretiyle satışlar yapılıyor.

■ Neye güvenerek girdiniz bu kooperatife?

Birinci ve ikinci etapta Aziz Kocaoğlu zamanında gayet mantıklı ve doğru şekilde bu iş müteahhite verilmiş. Bu etaplar Folkart tarafından yapılmış. İki yıl içinde teslim edilmiş. Fakat üçüncü etapta Folkart girmek istemediğinden, ihale için (sözde) aday bulamadıklarından kooperatif kurmaya karar veriyorlar. İki sene olmuş daha kazma vurmamışlar. 31 tane blok yapılacak. Sadece 4 tanesinin katları çıkmış durumda. 2 tane adanın temel kazısını yaptılar. 33 ay süre verildi, 26. aydayız bizim kooperatifimiz temeli bile atamadı. 10 ay gibi bir süre var ve daha yüzde 3 civarında. Şu anda bizden istenilen paranın yüzde 60'ını ödedik. Ayrıca, İZBETON'u aradım. O zamanki yetkili kişiler. İZBETON'un dönüşüm birimine bakan iki mühendis vardı. Onlar söyledi. Ben değil benim gibi yüzlerce insan orayı arayarak güvence aldı ama şu anda yüzde kırk beşini ödediğimiz halde bir çivi bile çakılmadı. Artı arsa yok. Arsa olmayan yerde kooperatif olmaz. Kooperatif olmayan yerde hala bizden para toplamaya çalışıyorlar. İnsanların kafası o kadar karışık ki. Herkes mağdur.

■ Temmuz ayında belediye sözleşmeleri feshetti. Hatta son gelişmede Burano Murano'nun Ege Şehir ile sözleşmesi de feshedilmiş...

Evet, şu an arsasız kooperatifler pozisyonundayız. Kentsel dönüşüm adı altında olan dört kooperatif de aynı durumda. Burano- Murano, Yaka City, Gazi City ve üçüncü etap. Bir de dördüncü etap. Bunun düğüm noktası aslında Tunç Soyer döneminde, koopertiflerin kurulması sırasında yapılan sözleşmeye dayanıyor. Bu sözleşmeler hukuki zeminde olmadığı için aslında başından beri geçersizmiş.

■ Kurucu yöneticiler içinde kim var?

Bakın bütün kooperatiflerin kurucuları farklı. Bu kooperatiflerin yönetiminde Ankara CHP İl Başkanı Ümit Erkol (Gazi City Yönetim Kurulu Başkanı), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (Yaka City- İş İnsanları Kooperatifi kurucusu, Burano Murano- İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifi kurucusu), CHP Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Özden Yerlikaya (New Town Yönetim Kurulu Başkanı) gibi isimlerin adı geçiyor. Bu isimlerin görevlerini fark ettiğimiz zaman dedik ki, bu iş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufundan daha büyük bir yere dayanıyor. Yani bu kadar büyük bir organizasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tek başına yapamaz. 'Ankara'daki adamın, İstanbul'daki adamın burada ne işi var?' dedik. Yani burada daha büyük bir yapılaşma var. Öyle bir durumdayız ki, kime gittiysek destek almak için oyaladıklarını fark ettik. Bakın belediye kurumları da var bunun içinde. İptal

edilen iş merkezi satışında 90 milyon lira avans verdikleri firma da (ARES) CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un firması.

■ Bir de AVM inşaatı vardı. Bundan sizin haberiniz var mıydı?

Bir gazete ilanıyla satışa çıkıldı. Şimdi muhammen bedel tespit ediliyor. İlanda yazılan fiyata imalatı dahil mi yoksa hariç mi satıldığı belirtilmemiş. İmalatı dahil değilmiş. Bu arsa 2 yıl vadeli toplamda 2 yıl vadeli 5 tane çekle 1 lira nakit almadan ödenmek üzere az daha birilerine veriliyordu. Tunç Soyer zamanında kurulan bu kötü niyetli yönetim sadece o iş merkezini yapabilmek için adam başı 1,5-2 milyon fazla ödeyecektik. Ama biz müdahale ettik. İşler bizim lehimize gelişti. Yapamadılar.

■ Peki siz şu anda ne istiyorsunuz?

İşin içinde siyasiler var. İstanbul'dan ilçe meclisi üyesinin İzmir'deki kooperatifte ne işi var? Bir tanesinin başında CHP'nin Ankara İl Başkanı var. Öbüründe İzmir İl Başkanı var. Burada bir yapılanma olduğu besbelli. Bu yapılanma bizi bu hale düşürdüğü için biz bunları istemiyoruz. Bu kadar basit. Düz mantık. Gitsinler yönetimi bıraksınlar diyoruz. Belediye de ilk iki etapta olduğu gibi doğru bir müteahhit ile çalışıp bizim mağduriyetimizi gidersin istiyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer döneminde kurulan kooperatiflerin birçoğunun kurucuları arasında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ismi geçiyor.

■ Bütün bunları ne zaman öğrendiniz?

Biz 16 Kasım'dan beri burada bir tuhaflık olduğunun farkındayız. Bazı terslikler olduğunu daha yeni öğrendik. Dördüncü etap bir yıldan fazla süredir taksit ödüyor. Niye çivi çakılmadı diye soramıyorlar bile. Çünkü Türkiye'nin her yerinden hatta Almanya'dan bile üyeler var. Kimsenin birbirinden haberi yok, iletişimi yok. Durumu aktarmaya çalışanları da bir şekilde baskılıyorlar. Şimdi biz önce kendi içimizdeki üyelerle sıkı bir diyalog yakaladık arkasından ortak üyelerle de bildiklerimizi paylaşınca olay çok daha hızlı ilerledi. Şu anda bütün kooperatifler, üyeler hepsi birbiriyle iletişim halinde. Dolayısıyla olan bitenden herkes aynı anda haberdar oluyor. Biz aynı anda hak sahipleriyle de bağlantı kurduk.

■ Mağduriyetinizi gidermek için üyeler olarak şimdiki adımınız ne olacak?

Bu ayın 15'inde (Yarın) Uzundere 3. Etap şantiyesinde eylem yapacağız. Çünkü gerçekten bizim sesimizi duyurmaya ihtiyacımız var.