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Minibüs şoförüne kanlı infaz

İzmir Bornova’da minibüs şoförü olan Doğukan Akgün (28), çalıştığı güzergahın son durağında araçtan indiği anda bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu başından vurulan Akgün, olay yerinde hayatını kaybetti.

FATİH ŞENDİL
Minibüs şoförüne kanlı infaz

İzmir'in Bornova ilçesinde minibüs şoförü olan Doğukan Akgün, son yolcusunu da indirdikten sonra araçtan indi. O sırada bir kişi yaklaşarak Akgün'e silahla ateş açtı. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Duraktan ayrılmaya hazırlanan Akgün başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, saldırgan ise silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğukan Akgün kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

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