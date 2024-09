Can dostlar için örnek proje

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemede barınak, sahiplendirme ve korumaya yönelik birçok madde yer aldı. Meclis'te kabul edilen yasayla sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. İşte bu maddeler ve hayvan hakları ile ilgili tartışmalar sürerken, ilk kez özel bir girişim yapıldı. İzmirli iş insanı Oğuz Tatış'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türk Koleji'nden örnek bir proje geldi. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri ve ilk defa Türkiye'de özel sektörden bir kuruluşun hayvan barınağı yapacağını belirten Tatış, çalışmalara başladıklarını söyledi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış ve CEO'su Yiğit Tatış tarafından imzalanan protokolle ilk etapta yapılacak 28 dönüm arazi içindeki barınakta 300'ün üzerinde kedi ve köpek barındırılacağı öğrenildi.

DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİ

Oğuz Tatış, "İzmir Özel Türk Koleji olarak 75 yıllık köklü eğitim tecrübemizi sosyal sorumluluk projesinde birleştiriyoruz. Güzelbahçe Belediyesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Güzelbahçe Çamlı köyünde yaklaşık 28 dönüm arazi üzerine inşa edeceğimiz bu yeni yaşam alanı dostlarımızın doğal yaşam ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hayata geçirilecek. Çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisini aşılayacağımız bu proje ile can dostlarımıza ikinci şans olacak. Sorumluluk almanın önemini ve canlarımıza yuva yaratmanın en değerli amaç olduğunu aktaracağız. Birçok kente kurum ve kuruluşların can dostlara kucak açması önemli. bu sayede sokak hayvanları diye bir sorun kalmayacağına, sahiplendirmelerle sıcak yuvalara kavuşacaklarına eminiz" dedi. Oğuz Tatış, "Tüm kampüslerimizde öğrencilerimize çıkan yemekten kalanları, bu barınaklara getirilerek sokak hayvanlarına verilecek. Böylece israf da önlenecek" diye konuştu.

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI YAPTI

Bu proje sayesinde Türkiye'de ilk kez özel sektör ile belediye ortaklığında hayvan barınağı açılacağını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise, iş insanlarını böyle projeler üretmeye davet etti. İş dünyasına çağrıda bulunan Günay, "Bu ilk projeyi yapan Türk Koleji yönetimine, Oğuz ve Yiğit Tatış'a teşekkür ediyorum. Hayvan barınağı açmak sorun değil. Asıl bundan sonra onları sahiplenmek, sık sık ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirmek önemli. Türk Koleji'ndeki bütün öğrencilerin buraya gelerek onlara sevgilerini göstereceğinden şüphem yok. İşte bu yüzden böyle bir projeye hemen evet dedim. Ayrıca öğrencilere çıkan yemeklerden artanların burada dağıtılacak olması israfı da ortadan kaldıracak. Bu yönüyle de çok önemli bir proje" dedi.