‘CHP yüzünden kooperatifzede olduk’

15 yıl önce Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na Karabağlar Uzundere'de ev ve arsa tapularını kentsel dönüşüm için teslim edenler ile Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer döneminde belediye garantörlüğünde oluşturulduğu öne sürülen kooperatifler aracılığıyla Gaziemir Aktepe-Emrez ve Karşıyaka Örnekköy'de ev sahibi olma hayali kuran binlerce insan mağdur oldu. Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda bir araya gelen iki mağdur grup, ortak basın açıklaması yapıp seslerini yolu kapattı.

DEVRETTİLER

Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde oturan vatandaşlar, bulundukları alanların kentsel dönüşüm planlamasına sokulduğu gerekçesi ile ev ve arsa tapularını Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. 16 bloktan oluşan 1422 dairenin yer aldığı 3. etap ile 15 bloktan oluşan 1307 dairenin yer aldığı 4. etap inşaatlara bir türlü başlanamazken, yerel seçimlerle birlikte Kocaoğlu'nun yerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Tunç Soyer oturdu.

Yeni Asır konuyu manşete taşımıştı

EVLER YIKILDI

Soyer'in başkanlık koltuğuna oturmasından sonra bir türlü 3 ve 4'üncü etap inşaatlarına başlanmadığından ve yıllardır kirada oturduklarından dert yanan vatandaşlar bunun üzerine o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından her iki etapta da inşaata başlanması için kentsel dönüşüme girecek evler yıkılmaya başlandı. 2022 yılında Karşıyaka Örnekköy'de başlanacak ilk çalışmalar için S.S. İş İnsanları Örnekköy Yapı Kooperatifi Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya imzaladı.

'HALA KAVUŞAMADIK'

Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda bir araya gelen iki mağdur grup, ortak basın açıklaması yapıp seslerini daha iyi duyurabilmek için yol kapatma eylemi yaptı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, "Mağduriyetimizi çeşitli platformlarda sık sık İzmir Büyükşehir Belediyesine dile getirdik. Lakin gördüğünüz gibi Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesi adı altında başlatılan proje, 2 CHP Genel Başkanı, 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı görerek, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Ve evlerimize hala kavuşamadık" dedi. Mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrı yapan Uslu, "Dayanacak gücümüz, bir kuruş daha fazla ödeme yapacak maddi durumumuz kalmadı. Buradan Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da sesleniyoruz. Bu zulme artık sizin son vermenizi rica ediyoruz" dedi.

'33 AYDA TESLİM EDİLECEKTİ'

YENİ Asır'ın görüştüğü mağdurlardan öğretmen Leyla Yalçıntaş, "Ben Örnekköy'deki 4. etaptayım. 2023 yılı Haziran ayında bir arkadaşımızın önerisi ile ev sahibi olabilmek için bu oluşumun içine girdim. 33 ayda konutlarımızın teslim edileceği söylendi, paralar toplandı ancak ortada ne hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.Kenan Hancıoğlu da 15 yıldır Karabağlar Uzundere'deki kentsel dönüşüm mağdurlarından olduğunu, tapularını Büyükşehir Belediyesi'ne verdiklerini ancak proje alanına henüz tek bir çivi dahi çakılmadığını aktardı.

MECLİS ÜYELERİNE TEPKİ

FİYASKO ile sonuçlanan kooperatifçilik modeli ile ilgili 15 gün önce inceleme başlatan müfettişlerin rapor hazırlayıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunacağı, mağdurların ise tüm kooperatif bileşenlerinde yer alan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve bazı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine tepki gösterdiği de kaydedildi