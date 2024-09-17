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İzmir'de elektrik kesintisi 17 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 17 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 17 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 17 Eylül Salı

9:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( Fethi Bey Sk. SOKULLU Yamaç Sk.)

10:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı ( Pınarlı Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu Köy Yolu )
Zeytinova ( İzmir Ödemiş Yolu )

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli

9:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Zafer ( 2359 Sk. Çiftlik Sk. Gaffar Okkan Sk. 2366. Sk. 2360 2359. Sk. 2358. Sk. 2357. Sk. 2350 )

İzmir’de elektrik kesintisi 17 Eylül Salı

11:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3272. Sk. 3011 3014. Sk. 3070. Sk. 3070/1. Sk. 3301. Sk. )
Dalyan ( 4005/1 4001. Sk. )
Sakarya ( 4002. Sk. 3118. Sk. 3166 3168. Sk. 3169. Sk. 3170. Sk. 3170/1. Sk. 3171. Sk. )

10:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez

11:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum ( Sahil Yolu Cd. SİTELER 9 SİTELER 7 Siteler 6 Sk. Siteler 8 sk. )

14:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa

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