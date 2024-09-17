İzmir’de elektrik kesintisi 17 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 17 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( Fethi Bey Sk. SOKULLU Yamaç Sk.)
10:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı ( Pınarlı Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu Köy Yolu )
Zeytinova ( İzmir Ödemiş Yolu )
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli
9:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Zafer ( 2359 Sk. Çiftlik Sk. Gaffar Okkan Sk. 2366. Sk. 2360 2359. Sk. 2358. Sk. 2357. Sk. 2350 )
11:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3272. Sk. 3011 3014. Sk. 3070. Sk. 3070/1. Sk. 3301. Sk. )
Dalyan ( 4005/1 4001. Sk. )
Sakarya ( 4002. Sk. 3118. Sk. 3166 3168. Sk. 3169. Sk. 3170. Sk. 3170/1. Sk. 3171. Sk. )
10:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
11:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum ( Sahil Yolu Cd. SİTELER 9 SİTELER 7 Siteler 6 Sk. Siteler 8 sk. )
14:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa