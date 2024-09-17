O doktor hesap verecek

ÇOCUK sahibi olmak isteyen ve bu amaçla İzmir Buca'da özel bir tıp merkezine muayeneye giden Ayla Şahinel'i (47), 'Kanser riskin var' diyerek acilen ameliyata alan ve kendisinden habersiz rahmi ve sağlıklı iki yumurtalığını alan sorumlular hesap verecek. Sağlık Bakanlığı, operasyonu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. M.İ. ile yetkisiz ameliyathanedeki operasyona izin veren özel tıp merkezi sahipleri Op. Dr. G.D. ve Uzm. Dr. M.Ç. hakkında soruşturma izni verdi.

Yeni Asır'ın manşetinden duyurduğu skandal sonrası bahsi geçen özel tıp merkezine kapatma cezası verilmişti.

TEK İSTEĞİM CEZA ALMASI

BU doktorun bugüne kadar nasıl mesleğine devam edebildiğini anlamadığını dile getiren Ayla Şahinel, "Gittiğim özel tıp merkezinde sağlam olan 3 organımı ve doğurganlığımı elimden aldılar. Çıkan haberlerden sonra bu doktorla ilgili şikayeti olan birçok kişi bana ulaştı. Tek isteğim sorumluların en kısa zamanda adalet önünde hesap vermeleri" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. M.İ.

Bu arada Op. Dr. M.İ'ye, E.K.A. isimli başka bir kadın hastası tarafından da 'cinsel taciz' suçlaması ile dava açıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nca hazırlanan raporda Şahinel'in acil operasyona alınmasını gerektirir nitelikte bulgu olmadığı, öncelikle medikal tedavi yolunun seçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.