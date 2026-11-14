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Haberler İzmir İzmir’deki fabrika patlamasında can vermişti! Barış Güney Afyonkarahisar’da toprağa verildi

İzmir’deki fabrika patlamasında can vermişti! Barış Güney Afyonkarahisar’da toprağa verildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Barış Güney, memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AA

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Barış Güney'in cenazesi, İzmir'deki hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesine getirilen Güney, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Aşağı Mahalle'deki belde mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından Güney'in cenazesi toprağa verildi.



Törene, Güney'in ailesinin yanı sıra Vali Naci Aktaş, Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Güney Belediye Başkanı Ali Baran, AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

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