İzmir’de otomobilden tarihi eser çıktı!

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otomobilde tarihi değere sahip 3 heykelcik, 1 vazo ile 36 sikke ele geçirildi. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin kontroller sırasında hareketlerinden şüphelendikleri kişilerin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramalarda tarihi değere sahip oldukları belirlenen 3 heykelcik, 1 vazo ile 36 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.