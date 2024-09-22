İyilik Melekleri iş başında

Kanatsız İyilik Melekleri Grubu ihtiyaç sahibi vatandaşlara WhatsApp grupları üzerinden yardım ediyor. Grup, erzak ve ev eşyaları haricinde iş bulma konusunda da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Dr. Dinçel, "Bu grubu iyilik evrenseldir diyerek kurduk. İlk kurduğumuz zaman Türk Kızılay Gaziemir Şube başkanlığı görevindeydim. Kızılay'da yaptığımız iyilik faaliyetlerini WhatsApp grubundan yakın çevreme aktararak, yapılan faaliyetlerin organizasyonunu sağlıyordum. 30 Mart 2024 yerel seçimlerinde Gaziemir Belediyesi meclis üyesi olarak seçildikten sonra Kızılay'daki görevimden ayrıldım. WhatsApp grubundaki arkadaşlarımın isteği üzerine iyilik faaliyetlerimizi organize ettiğimiz grubumuzu iptal etmedik. Faaliyetlerimizi de vatandaşlarımızdan bizlere gelen istekler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ON BİNLERE ULAŞIYOR

Dr. Dinçel, "1023 kişilik grubumuzda yaklaşık 600 kişi aktif olarak kendi WhatsApp gruplarından kanatsız melekler iyilik grubundaki ilanları paylaşıyorlar. Bu sayede kanatsız melekler iyilik grubunda paylaşılan bir ilan on binlerce kişiye ulaşıyor. Ayrıca grubumuz da paylaştığımız ilk mesajımız her sabah bir ayet, bir hadis ve duadır. Yeni günümüze duamızı okuyarak başlıyoruz" dedi.

TEK RAKİPLERİ İŞKUR

Binlerİ aşan WhatsApp grubu ile iyilik dağıtan kanatsız melekler isimli WhatsApp grubu üyeleri adeta İŞKUR'la yarışıyor. İş ve iş bulma kurulu ve çalışan WhatsApp grubu İzmir'in hatta Aydınlı uçak bölgesindeki klima ihtiyacı olan WhatsApp üyelerinin yakınlarının eleman ihtiyaçlarını paylaşarak günde ortalama 20 ile 30'a yakın kişiyi işe yerleştiriyorlar. Pasta ustasından demir ferforje ustasına, aşçıdan kantincisine, fayans işi ustasından yaşlı hasta bakım refakatçısına kadar her türlü iş kolundan işverenleri işe yerleştirdiklerini belirten Dinçel " Bizim ortak hedefimiz iyilik yap iyilik bul. Bir nebze de olsa işsizliğe destek olmaya çalışıyoruz " şeklinde konuştu.