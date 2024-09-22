İzmir’de korkunç olay! Tabancayla oynarken ağabeyini öldürdü

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde, S.T.Ç.'nin (19) oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu direksiyon başındaki ağabeyi S.Ç. (22) sırtından tek kurşunla vuruldu. S.Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan S.T.Ç., tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da yaşayan S.Ç., kardeşi S.T.Ç. ve iki arkadaşıyla 16 ARJ 629 plakalı otomobiliyle İzmir'e gezmeye geldi. İddiaya göre, otomobilin sağ arka koltuğunda oturan S.T.Ç., yanındaki tabancayla otomobilde oynarken, silah birden ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun otomobili kullanan ağabeyi S.Ç.'nin sırtına isabet etti. S.Ç., yaralı halde otomobili kullanmaya devam edip, 6. Sokak'ta durdu. S.Ç., yanındakiler tarafından aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak S.Ç., burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. S.T.Ç., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç aleti ruhsatsız tabancayla hastanede gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T.Ç., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sokağa girmesi ve araçtakilerin panik yaşadığı görüldü. S.T.Ç.'nin yanındakilerle yaralanan ağabeyi sağ ön koltuğa çekip, kendisinin de direksiyona geçerek uzaklaşması da görüntülerde yer alıyor.