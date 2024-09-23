Kooperatif skandalına savcılık el attı

İzmir'de ev sahibi olma hayali kurarken kooperatif mağduru olanların sesini Yeni Asır duyurmuştu. Şimdi o mağdurlar avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Soruşturmada aralarında CHP'de siyaset yapıp kooperatif kurucusu ve yöneticisi olan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un yanı sıra Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Av. Heval Savaş Kaya, kooperatif yöneticilerinden Dilek Coşkun gibi kişiler yer alıyor.

TEMELLERİ ATILMADI

Karabağlar Uzundere ve Yurtoğlu mahallerinde ev sahibi olma hayali kuranlar bundan 15 yıl önce Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na kentsel dönüşüm projesi için ev ve arsa tapularını teslim etti. Kocaoğlu döneminde 1. ve 2. Etap projeler hiçbir sosyal donatı alanı tamamlanmadan hak sahiplerine teslim edilirken, 3. ve 4. Etap projelerin inşaatlarına bir türlü başlanamadı. Kocaoğlu sonrasında koltuğunu CHP'li Tunç Soyer'e devretti. Soyer de 'Yeni bir dönüşüm mümkün' sloganı ile Gaziemir Aktepe-Emrez ve Karşıyaka Örnekköy'de Büyükşehir Belediyesi garantörlüğünde kooperatifleri de işin içine dahil ederek yeni bir konut hamlesi yaptı ancak Gaziemir Aktepe Emrez'deki inşaat seviyesinin şuan yüzde 60'larda olması gerekirken temelleri dahi atılmadı.

Mağdurlar haklarını aramak için yol kapama eylemi yapmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda geçen hafta bir araya gelen mağdurlar basın açıklaması yapıp seslerini duyurmak için kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerin ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Projenin yapımını üstlenen ve kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Örnekköy Yapı Kooperatifi hakkında Genel Kurul yapmadıkları ve belgelerini gerekli yerlere sunmadıkları için suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

BÜTÜN MAĞDURLARDAN SUÇ DUYURUSU

Karabağlar ve Gaziemir'de de kentsel dönüşüm projesi kapsamında ev ve arsa tapularını kat karşılığı Büyükşehir Belediyesi'ne verenler ile İZBETON güvencesinde denilerek kooperatife üye olduklarını ifade eden mağdurların da avukatları aracılığıyla bu hafta suç duyurusunda bulunacaklarını belirtildi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, "Kooperatif mağdurlarından aldığım bilgiye göre onlar yeni yönetimin oluşturulmasını, toplanan paraların kimlere ve nerelere aktarıldığını öğrenip hesapları görmek istiyor. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar. Bizler de mağdur edilen hak sahipleri olarak tapularımızın geri iade edilmesi için suç duyurusunda bulunacağız ve tazminat davası açacağız" dedi.