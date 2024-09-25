Belediyelere yıldız yağdırmış!

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın hukukçu olmayan kızı Ezgi Yıldız, 2021 yılında İzmir Torbalı Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürü yapılmıştı. Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken vefat eden İsmail Uygur, o dönem kendisine adaylığı konusunda destek veren Hüseyin Yıldız'a vefa borcunu (!) ödemek için Ezgi Yıldız'ı önce Özel Kalem Müdürü, ardından da Veteriner İşleri Müdürü olarak atamıştı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü olması büyük şaşkınlık yaratmıştı.

CHP'Lİ İSİM DEŞİFRE ETTİ

Hüseyin Yıldız'ın yeğenlerinin de CHP'li belediyelerde önemli mevkilerde görev aldığı ortaya çıktı. Torpilli atamaları CHP Muş Gençlik Kolları Eski Başkanı Erkan Çakır deşifre etti. Çakır, Yıldız'ın akrabalarına yaptığı torpil listesini tek tek açıkladı. Çakır, yayınladığı listede isim isim Hüseyin Yıldız'ın yeğenlerine yer verdi.

Torpil sarmalını, CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır İlkan Yıldız ortaya çıkardı.

Yıldız'ın CHP'li belediyelere doldurduğu isimleri açıkladıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulan Çakır, "Sayın Özgür Özel, partimizde akraba atamaları yok diyorsunuz. Size 8-9 tane isim saydım ki bundan fazlası da var. Yani artık yorulduk çıkartmaktan. Aydın Milletvekilinize, gençlerimiz bu kadar işsizken, 'Siz nasıl bu kadar akrabanızı işe yerleştirdiniz Sayın Hüseyin Yıldız!' diyebilecek misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Hukuk okumayan Ezgi Yıldız, Hukuk İşleri Müdürü yapıldı.

Torpil furyasında adı geçen isimler de tek tek ortaya çıkarıldı. Hüseyin Yıldız'ın kardeşi Kemal Yıldız'ın kızı Deniz Yıldız ve oğlu Doğan Yıldız, Buca Belediyesi'nde çalışıyor. Diğer kardeşi Hikmet Yıldız'ın oğlu İlkan Yıldız Torbalı Belediyesi'ne yerleştirildi. Kızı İlknur Yıldız ise Bayraklı Belediyesi'nde görevli. Hüseyin Yıldız'ın kız kardeşi Hediye Karakaş'ın oğlu Şenol Karakaş da Torbalı Belediyesi'ne torpille girenlerden.

İlkan Yıldız

KENDİSİ DE TORPİLLİYDİ

Milletvekilinin bir diğer kardeşi İmam Yıldız'ın kızı Gönül Yıldız, Çiğli Belediyesi'yle, oğlu Murat Yıldız ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ödüllendirildi. Diğer kız kardeşi Elif Sağlam'ın oğlu Hüseyin Sağlam da yine Torbalı Belediyesi'nde iş bulan şanslı isimlerden oldu. Özetle Hüseyin Yıldız'ın kızı ve yeğenleri CHP'li belediyelerde torpille yerleştirildi. Öte yandan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hüseyin Yıldız'ın da elde ettiği vekilliği torpille aldığını öne sürmüştü.

İnce, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hüseyin Yıldız'ı akraba kontenjanından milletvekili yaptığını söylemişti. Hüseyin Yıldız, milletvekili seçilmeden önceki kabarık suç dosyasının yanı sıra çok sayıda skandalla da gündeme gelmişti. TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı E,Ş, 3 yıl önce Hüseyin Yıldız tarafından dövüldüğünü iddia etmişti.