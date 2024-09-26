Eski Başkan Soyer’e soruşturma açılıyor

İçişleri Bakanlığı, İzmir eski Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı kooperatife usulsüz şekilde ihale verdiği iddiasıyla soruşturma izni verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzaladığı izin kapsamında Soyer ile birlikte eski encümen üyeleri Halil Balta, Yelda Celiloğlu, Nilay Özcan Eşin ve Abdurrahman Argın da soruşturmaya dahil edildi. Mezbaha kurulmak üzere belediye tarafından 2017 yılında yapılan arazi kiralama ihalesini, eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kazanmıştı. İhalenin akrabalık ilişkisi nedeniyle ihaleye katılamayacak olan bir isteklinin yetkili olduğu kooperatif uhdesine verilmesine yönelik kararla ilgili, eski başkan Tunç Soyer ve dört eski encümen üyesi görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

HAKSIZ MENFAAT SAĞLADI

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemede, mülkiyeti Seferihisar Belediyesi'ne ait Ulamış Mahallesi, Kazancılar Mevkii 259 ada 7 sayılı parselde bulunan 6593 metrekarelik tarla vasfındaki taşınmazın Seferihisar Belediye Meclisi'nin 08/12/2016 tarihli ve 154 sayılı kararı ile 10 yıla kadar kiralanmasına yönelik karar alındığı, yıllık kira bedeli kurulan komisyonca 3 bin lira olarak belirlendiği tespit edildi. İnceleme raporunda ayrıca taşınmazın kiralanmasına ilişkin ihaleye Özgür Güler ile Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer'in katıldığı, açık artırmada yıllık kira bedeli 3150 liraya çıktığında Güler'in çekildiği ve Neptün Soyer'in yıllık 3150 liranın üzerinde artırım yapmayacağını beyanı üzerine ihalenin kooperatif üzerinde bırakıldığı bilgisine yer verildi. Başkan Soyer, bu ihale ile eşinin başkanı olduğu kooperatif lehine haksız menfaat sağlamakla suçlanıyor.

BİRİ SATTI DİĞERİ ALDI!

BAŞKAN Soyer'in yönettiği belediyelerle eşi Neptün Soyer'in yönetiminde olduğu kooperatifler arasındaki alışveriş, kamuoyunda her zaman tartışma konusu oldu. Neptün Soyer'li Köy Kop, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de 3 farklı seferde 20 milyon 600 bin liralık süt satmıştı. Köy-Koop 2021'de de belediyeye 125 bin liralık enginar ve 424 bin liralık 'konserve kavurma' satmıştı. Bütün alımlarda teklif sayısının sadece Köy Koop'la sınırlı kalması ve alımların tamamının hiçbir eksiltme olmadan kuruşu kuruşuna belediyenin belirlediği muhammen bedel üzerinden yapılması Neptün satıyor, Soyer alıyor" yorumlarına neden olmuştu. 125 bin liralık enginarın akıbeti sorulduğunda da "yardım kolilerine konulduğu" iddiaları ortaya atılmıştı. Enginarlı yardım kolilerinin gerçekten var olup olmadığı ise siyaset kulislerinde uzun süre tartışılmıştı.