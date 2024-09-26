İzmir Metro’nun yürüyen merdivenlerinde son etap

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin yürüyen merdiven ve asansör kazalarına kalıcı çözüm getirebilmek için büyük çaplı başlattığı bakım seferberliğinde son etaba gelindi. İzmir Metro AŞ bünyesindeki istasyonlarda riskli görülen 50'nin üzerindeki yürüyen merdivenin 20 tanesi yedek parça montajlarının ardından kullanıma açıldı. Parça tedarik sürecindeki gecikmelere rağmen siparişlerin ulaşmaya başladığını ifade eden İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Sinan Karakuzu, ekim ayı sonuna kadar metrolardaki tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin hizmete açılacağını belirtti. Diğer 30 merdivende de çalışmaların sürdüğü dile getirildi.