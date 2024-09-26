İzmir’de elektik kesintisi! 26 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri olması bekleniyor. Vatandaşlar kendi ilçeleri ve mahallelerinde kesinti olup olmayacağını araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Çiniyeri
Işıklı
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Fatih ( Turgut Özal Blv. Efe Sk. Faik Berber Sk. Türker Sk. Çam Sk. Can Egeli Sk. Dicle Sk. Tevfik Helvacıoğlu Cd. Saim Falakalı Cd. Sadık Giz Cd. Millet Cd. Mehmet Hüsnü Tükel Cd. Mehmet Güvensay Cd. )
Fatih ( Başak Sk. Millet Cd. Saim Falakalı Cd. Sevinç Sk. Türker Sk. Çam Sk. )
Fatih ( 19 Mayıs Cd. Mimar Sinan Cd. Millet Cd. Hacı Hafız Bekir Hoca Cd. Faik Berber Sk. İmam Hatip Cd. Evliya Çelebi Sk. Behçet Kadı Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Hatundere ( 6122. Sk. 6121. Sk. 6131/1 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6112. Sk. 6111. Sk. 6110. Sk. 6109. Sk. 6108. Sk. 6107. Sk. 6106. Sk. 6104. Sk. 6103. Sk. 6101. Sk. 6131 HATUNDERE 6116. Sk. 6128 6132 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. )
B. Hayrettin Paşa
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Kesik ( 3046. Sk. 3045. Sk. 3042. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3026. Sk. 3025. Sk. 3022. Sk. 3021 3020. Sk. 3019. Sk. 3018. Sk. 3016. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. Ümit Seyrek Yolu Sk. Maltepe Yolu Sk. Ümit Cd. 3038 3007. Sk. 3003. Sk. 2001. Cd. )
Musabey ( Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu 311. Sk. 310. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 304. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 300. Sk. )
Camiikebir
Buruncuk ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. )
Yıldırım ( 35/9 Sokak 35/9 SK. 35/9 Sk. 29/1 Sk. 29/1 35/9 İzmir Çanakkale Asfaltı 35. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Gümüşpala ( 7070. Sk. 7019. Sk. 7068. Sk. 7069. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7076. Sk. 7077. Sk. 7078. Sk. )
Yamanlar ( 7354/2. Sk. 7355. Sk. Kubilay Kubilay Cd. 7329. Sk. 7332/1. Sk. 7345. Sk. 7345/1. Sk. 7345/2. Sk. 7346. Sk. 7346/1. Sk. 7347. Sk. 7347/1. Sk. 7354. Sk. 7354/1. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Aşağıkırıklar ( Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Kurucuova ( Şirinyer küme evleri YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri KİRAZ YOLU )
Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )
Ovakent
Mescitli
Ertuğrul ( cami önü küme evler )
Yağlar ( YAĞLAR Yayla Şemsiler Köyü İç Yolu Çayır Yağlar Köyü İç Yolu Yağlar Koyu İç Yolu Yağlar Yaglar Koyu İç Yolu ÇAYIR Denizli Ödemiş Yolu YAYLA YENİYOL )
Emirli ( emirli KIZMEZARLIĞI Emirli Köyü İç Yolu kızmezarlığı küme evler EMİRLİ MADEN KÜME EVLERİ )
Çaylı
Kaymakçı ( ESELLİ KÜME EVLER )
Karaman ( KÖY CİVARI Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )
Bademli
Umurcalı
Şemsiler ( MANDAL )
Arkacılar ( Değirmenönü OKKATAŞI )
Orhangazi ( köy içi ORHANGAZİ İÇ YOLU Orhangazi Yolu ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ )
Köfündere ( Köfündere Köyü Köfündere Küme Evleri KÖFÜNDERE )
Pirinççi ( kızılkule küme ev KEMENLER OVA YOLU pirinççi )
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu )
Kemenler
Kesinti saati: 10:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Kemer ( KEMER PARNALI )
Yılanlı
Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kiraz'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Uzunköy ( KURTALAN Kurtalan )
Çanakçı
Kesinti saati: 9:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Sırımlı ( Göçmen CINGILLAR GÖÇMEN Cıngıllar Hacılar )
Olgunlar ( HACILAR )
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Özgür ( 3972/4. Sk. 3949. Sk. 3941. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Çakaltepe ( 7310 7314 7300/4 7300/8 7303 7318 sokak 7335 7336 7314 sokak 7318 7310 SOKAK 7300/10. Sk. 7300/2. Sk. 7300/9. Sk. 7302. Sk. 7313. Sk. Palamutarası Yolu Palamutarası ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ 7311 sok 7300 7300/1 çakaltepe küme evleri çakaltepe kümeevleri sokak 7312 7308 7306 7331 7333 7317/1 7317 sokak 7302 sokak 7330 sokak 7320 sokak 7327 7325 sokak 7301 sok. 7300/5 sokak 7332 sokak 7300/12 )
Çile ( mersinalanı sok. OVA 7457 7459 MERSİN gazi mustafa paşa 7456 7454 Sahil Cd. 7458 )
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Şirinkapı ( 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1058/11. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Belenbaşı ( 3002 3003 Karatekeli Cd. Hürriyet Cd. Gonca Yörük Cd. Beylik Cad. Belen Cd. 3023. Sk. 3019/1. Sk. 3019. Sk. 3018/1. Sk. 3018. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015/1. Sk. 3015. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3005. Sk. 3004. Sk. BELEN 3007 Sk. 3015 Sk. Efeler Cd. 3015/2 Sk. 3020 3020 Sk. 3016/1 Sk. 3012 3013 3009 3006 3015/3 Sk. 3002/2 Sk. 3018/3 3018/2 3018/4 3002/1 3015 3001 3020/1 )
Kırklar
Kesinti saati: 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Nohutalan ( 7801 KAVUN ÖĞRETMEN EROĞLU AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7802 7800 7803 ENGİNAR )
Barbaros ( 7035/1 7000 7010 7021/1 7042 7005 7020 7015 7018 7037 7024 BARBAROS 7003 7004 7027 7001. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013 Sk. 7012 7019. Sk. 7026 7028 7028/1 Sk. 7029 Sk. 7029. Sk. 7031/1 Sk. 7032 7030/2 7023 7019 7039 7009 7030 7022 7021 )
Birgi ( 7514 )
Kadıovacık ( 9501 VATAN ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. )
Germiyan
Zeytinler ( KIZILKAYA 7613 7609 KÖYALTI 7612 7610 )
Kesinti saati: 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Barbaros ( 7012 7030 7022 7021 7035/1 7000 7010 7021/1 7042 7005 7020 7015 7018 7037 7024 BARBAROS 7003 7004 7027 7001. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013 Sk. 7019. Sk. 7026 7028 7028/1 Sk. 7029 Sk. 7029. Sk. 7031/1 Sk. 7032 7030/2 7023 7019 7039 7009 )
Germiyan
Birgi ( 7514 )
Kadıovacık ( 9501 VATAN ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. )
Nohutalan ( AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7801 7802 7800 EROĞLU ÖĞRETMEN KAVUN ENGİNAR 7803 )
Zeytinler ( 7610 7612 KÖYALTI 7609 7613 KIZILKAYA )
Kesinti saati: 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Barbaros ( 7039 7031/1 Sk. 7030/2 7030 )
Birgi ( 7514 )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Halıköy ( OVACIK DAR OVACIĞI Ovacık Yaylası Küme Evler )
Bademli ( Kazım Dirik Cd. Koca Hafız Sk. Kosan Sk. Küloğlu Sk. KULOĞLU Nalbantoğlu Sk. Pazaryeri Sk. Sanayi Sitesi Sk. Satı Sk. Toptepe Sk. Çakallar Kümesi Sk. Çarşıiçi Sk. Çelebioğlu Sk. Çirkinoğlu Sk. Şükrü Efendi Sk. ÜÇCEVİZLER KARAKAŞOĞLU SK Karakaşoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Hamitoğlu Sk. Hafızağa Çk. Hafızağa Sk. Hacıahmetler Sk. çakallar Sk. ÇELEBİOĞLU Festival Sk. Cami Kümesi Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Arapbaşoğlu Sk. bademli mahallesi çarşıiçi sokak bademli kocabağlar küme evleri üçcevizler ara yol KARAHAYIT KELTEPE KÜME EVLERİ HACIMUSA KÜME EVLERİ Kasaplar Sk. )
Ovakent ( KUMTEPE Dutlukuyu küme evleri dutlukuyu küme evleri DUTLUKUYU KÜME EVLERİ KÖLEOĞLU KÜME EVLERİ kuruçeşme mevkii keçeci ODEŞE DUTLUKUYU KÜME EVLER İLKE KARAÇUL SOKAK Ahmetbey Sk. Akdağ Sk. Aralık Sk. Atatürk Cd. Ayenoğu Sk. Bademli Cd. Bayır Sk. Belediye Sk. Bülbül Sk. Canbaz Sk. Celep Sk. Cerit Sk. Darıcı Sk. Davulcuoğlu Sk. Doğan Sk. Emiroğlu Sk. Fatih Cd. Fatih Çıkmazı Sk. Hacı Çavuşoğlu Sk. Hacı İsmail Sk. Hafız Şerif Sk. Hamam Sk. Hasan Doğan Cd. Hisar Cd. Kale Sk. Kasap Sk. Kasapoğlu Sk. Katırcıoğlu Sk. adil Sk. Kazım Karabekir Cd. Keçeci Sk. Mimar Sinan Cd. Namık Kemal 1. Cd. Namık Kemal Cd. Okul Sk. Osmanağa Sk. Ova Sk. Ovakent Yolu Ragıpbey Sk. Savaşlar Sk. Serdaroğlu Sk. Sevgenler Sk. Stadyum Sk. Sönmez Sk. Sünnetçi Sk. Temizel Sk. Tire Ödemiş Yolu Vatan Cd. Zonguroğlu Sk. Zümrüt Sk. Çakırlar Sk. Çavuş Sk. Çayiçi Sk. Çelenler Sk. Çoban Sk. Çınaraltı Sk. İmamoğlu Sk. İnkılap Cd. Şentürk Sk. Şirin Sk. narlıkuyu ovakent )
Konaklı ( Akar Sk. Ali Gazi Sk. Balcı Sk. Ballı 1 Çk. Ballı Sk. Baltacı Sk. Başaran Sk. Birgili Sk. Birgili Çk. Canavar Sk. Ceylan Sk. Davut Dede Yolu Dere Sk. Dindar Sk. Hacıbekir Sk. Halılı Sk. Hanaylı 1 Çk. Hanaylı Sk. Harman Sk. Helvacı Sk. Karabekir Sk. Karcı Sk. Kibar Sk. Konaklı Köyü Köşebaşı 1 Çk. Köşebaşı Sk. Köşk Ödemiş Yolu Lale Sk. Mehmet Kutlu 4. Çk. Mehmet Kutlu Cd. Mehmet Kutlu Çk. Menekşe Sk. Mithatpaşa 1 Çk. Mithatpaşa Cd. Osman Tosun Sk. Pehlivan 1 Çk. Pehlivan Sk. Salih Paşaoğlu 1 Çk. Salih Paşaoğlu Sk. Sanayi Sitesi 1 Sk. Sarı Sk. Sinan Sk. Sinan Çk. Taşlık Sk. Türkmen Sk. Urgancı Sk. Uyar Sk. Yaka Sk. Yalçın Sk. Yenir Sk. Yümlü Sk. Çakırcalı 1 Çk. Çakırcalı 2 Çk. Çakırcalı Sk. Çamlık Sk. Çengelli Sk. Çiçek Sk. Üzümlü Sk. İmar Sk. İsmet Paşa 1 Çk. İsmet Paşa Cd. Şehit Kamil Alkanlar Cd. Şehit Mehmet Sk. KURUKAVAK-ARIKÜSTÜ )
Bıçakçı ( BIÇAKÇI KÜME EVLER BIÇAKÇI KÜME EVLERİ bıçakçı BÖRÜLCELİK ovacık yaylası küm evler OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ OVACIK YAYLASI bıçakçı küme evler biçakçı boyalık kervan yaylası küme evleri )
Kemenler ( Kemenler Yolu )
Mescitli ( Mescitli küme evleri mescitli küme evleri Mescitli Köyü İç Yolu )
Pirinççi ( KIZILKULE KIZILKULE KÜME EVLERİ Pirinççi Köyü İç Yolu BIÇAKÇI )
Umurbey ( YANIKKIR ÇOBANKUYU MEVKİİ )
Yolüstü
Bozcayaka ( bazcayaka mah Bozcayaka Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları