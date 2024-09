Alsancak Limanı’nda ölümcül manevra

İzmir Alsancak Limanı'nda akıllara durgunluk veren kazada 40 yaşındaki makine mühendisi Doruk Yormaz feci şekilde can verdi. Liman içinde iddiaya göre mühendis Doruk Yormaz manevra yapmaya çalıştığı otomobiliyle denize uçtu. Deniz polisinin yardımıyla araçtan çıkarılan Yormaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı Liman güvenlik kameralarına an be an yansırken, güvenlik kamerası görüntüleri incelendiği öğrenildi. Korkunç kaza Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında İzmir Konak İlçesi Alsancak Limanı'nda yaşandı. Manevra yaparken direksiyon kontrolünü kaybeden makine mühendisi Doruk Yormaz'ın aracı, bir anda denize düştü. Olayı gören liman işçileri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DENİZ POLİSİ ÇIKARDI

Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan Yormaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Oradan da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yormaz, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. Akıl almaz bir kaza sonrası hayatını kaybeden genç mühendis Doruk Yormaz'ın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Denize düşen otomobil ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERALARA YANSIDI

ALSANCAK semtinde Liman içinde genç mühendis Doruk Yormaz'ın (40), limanda manevra yapmak istediği otomobilin denize uçma anı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.