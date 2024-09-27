Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı İzmir’de yapıldı

TÜRK Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından 20-29 Eylül tarihleri arasında icra edilen NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dün İzmir Körfezi'nde başladı. Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Z. Cemal Kadıoğlu, TCG Sancaktar'da takip etti. Tatbikat kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı C-130'dan MK-25 Dip Eğitim Mayın'ı döktü. Ardından TCG Alanya tarafından demirli mayın, ROV tarafından tespit edildi. Demirli eğitim mayını TCG Anamur Mayın Harbi Dalgıçları tarafından patlatılarak imha edildi.