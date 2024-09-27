MHP’li vekilden kritik uyarı: Harmandalı patlayacak

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, bir otelde 'Millet Vekiliyle Buluşuyor' programına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Osmanağaoğlu toplantıda, İzmir'in sorunlarına ve çalışmalar kapsamında 30 ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bilgiler verdi.

"İZSU'DAN ŞİKAYETÇİLER"

Yaklaşık 40 gündür 30 ilçeyi dolaştığını belirten Osmanağaoğlu, "İzmir'de çözülmesi gereken en önemli problemlerimizden biri Gediz Elektrik ve İZSU ile ilgili sorunlar. Bize anlattıklarında, İZSU ile ilgili bilgileri büyükşehirle paylaşamıyoruz ama Gediz Elektrik ile ilgili bilgilerimizi anında İzmir'deki bölge müdürlüklerimize müracaat ederek çözme yolunda bir mücadele verdiğimiz gözüküyor" diye konuştu.

Körfez'den gelen kokunun dayanılmaz hale geldiğini belirten Osmanağaoğlu, "Cumhur İttifakı paydaşı olarak yakından takip ediyoruz. En çok gelen şikayet başta İZSU ve yollarla ilgili gelen problem. Kara yollarından destek alarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak büyükşehir belediyesinin uhdesinde olduğu için ona da müdahale ediyor, izin vermiyorlar" dedi.

Belediyeciliğin sadece çöp toplama işi olmadığını belirten Osmanağaoğlu, "Belediyecilik yaşadığı şehre hizmet etmek adına proje üretmektir. İzmir Harmandalı Çöplüğü'ne müdahale edilmesine ilişkin konuşmaktan dile getirmekten biz yorulduk. Harmandalı çöplüğü patladı patlayacak. Etrafında binlerce, yüzlerce ev var. Bu çöplük patladığı zaman oradaki insanımızın zarar görmeme ihtimali yok. Bu çöplüğün bir an önce artık kapatılması gerekli tertibin alınıp ıslah edilmesiyle ilgili çalışmalara başlanılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir'de büyükşehirde, yerel belediyelerde de sadece en önemli şey çöp toplamak" diye konuştu.