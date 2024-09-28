  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

İzmir'de silah imalat atölyesi kuran çete çökertildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve kurusıkı ve arızalı tabancaları tadilatla çalıştıran silah imalat atölyesine operasyon düzenlendi. Hava destekli yapılan operasyonda 16 çete üyesi gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de silah imalat atölyesi kuran çete çökertildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı ve arızalı tabancaları düzenleyerek çalışır hale getiren ve yasa dışı silah ticareti yapan suç örgütünü belirleyerek takibe aldı. Çete üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında adreslere baskın yaptı. Hava destekli gerçekleşen operasyonda hedef 16 şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 5'inin işlemleri sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA