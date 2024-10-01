Mahkemeden veto yiyen Karaburun planlarına onay

İZMİR'İN gözde turizm merkezlerinden Karaburun'un Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tarafından onaylandı. Karaburun'un Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin ardından ilçenin yeniden planlanması için Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilendirilmişti.

İlk olarak yürütmeyi durdurma kararı veren İzmir 5. İdare Mahkemesi vatandaşların taleplerini haklı bularak planları iptal etme kararı almıştı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün savunması ise yeterli bulunmadı. İptal üzerine yeniden harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planda revizyona giderek yeniden onayladı.