Motor kazasında sıkıştırma iddiası

İZMİR'İN Konak ilçesinde özel bir tıp merkezi yanında eczanesi bulunan Özgür Ali Engür, korkunç bir motor kazası geçirdi. Engür, Üçkuyular mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpanın etkisi ile savrulan motordan düşerek ağır şekilde yaralanan eczacı Engür, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, motor sürücüsü Engür'ü biri mi sıkıştırdı yoksa direksiyon hakimiyetini mi kaybetti araştırılıyor.

Feci motor kazasında yaşamını yitiren Engür'ün, geriye kızıyla birlikte çektirdiği mutlu günlerdeki fotoğrafları kaldı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

AKILLARA durgunluk veren kaza, geçtiğimiz gün Konak Üçkuyular bölgesinde bir AVM yanında bulunan alt geçit çıkışında meydana geldi. İddiaya göre eczanesi kapattıktan sonra evine doğru seyir halinde bulunan Özgür eczanesi sahibi Özgür Ali Engür alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel çıkışında bulunan bariyerlere çarptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

ÇEVREDE bulunan diğer sürücülerin haber vermesi sonrası olay yerine çağırılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan genç eczacı Engür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafiğe kapanan alt geçit tünel trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.