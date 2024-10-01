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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberleri... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nin İzmir Karaburun açıklarında, saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 46,23 kilometre olarak ölçüldü.

AA
Son dakika: İzmir’de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nin İzmir Karaburun açıklarında, saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 46,23 kilometre olarak ölçüldü.

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