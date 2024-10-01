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Ümit Davala’nın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Ümit Davala'nın babası Ali Davala, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İzmir'de toprağa verilen Ali Davala'nın cenazesine teknik direktörler Fatih Terim ve Tamer Tuna katıldı. Başkan Erdoğan, telefonla Ümit Davala'ya başsağlığı diledi.

AA
Ümit Davala’nın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Ümit Davala'nın babası Ali Davala'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Ali Davala için Güzelbahçe'deki Atiye Ali Çiçek Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Ümit Davala’nın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Ali Davala'nın oğlu Ümit Davala, ailesi, yakınları, teknik direktörler Fatih Terim ile Tamer Tuna'nın aralarında bulunduğu futbol camiasından isimler, oyuncu Alp Kırşan'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Davala'nın cenazesi Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda defnedildi.

Ümit Davala’nın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden eski milli futbolcu Ümit Davala'ya başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, babası Ali Davala'yı kaybeden Ümit Davala'yı telefonla arayan Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

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