İzmirlinin parası betona gömülüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın '180 Günlük Hızlı Eylem Planı' kapsamında yer alan Alsancak Kordon'daki su taşkınlarını önlemeye yönelik projede çalışmalar devam ediyor. Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan bin 700 metrelik sahil şeridinde kıyıya paralel olarak 'Fırtına duvarı' adı verilen beton blokların yerleştirilmeye başlandığı görüldü.

AMAÇ ETKİYİ AZALTMAK

Kordon üzerindeki asfalt zeminin yerine de geçirgenliği arttıracak peyzaj düzenlemelerinin yapılacağı, bu şeklide kent güvenliği ve yaşam kalitesinin gelecek 50 yılı güvence altına alınacağı vurgulandı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Kordon bölgesinde olası taşkın anında denizden gelen dalganın aşma etkisini azaltmak amacı ile kıyı hattına monte edilen beton blokların bilimsellikten uzak bir çalışma olduğunun altını çizdi.

ZEMİN HER YIL ÇÖKÜYOR

'Burası Pasifik Okyanusu mu?' diyen Prof. Dr. Yaşar, "Denizden gelen dalgaları beton duvarla kesmeye çalışmak saçmalıktan başka bir şey değil. Deniz seviyesi dünyada her yıl yaklaşık 2,5-3 milimetre arası yükselir. Alsancak ve Çankaya'dan Basmane'ye kadar bu bölge dolgu alanı. İzmir'de zemin her yıl 1-1,5 santimetre arasında çöküyor. Dolgu alanları dünyanın her yerinde çöker. Bunları yapanlar İzmir tarihinden de bir haber. 1930'lardaki selde sürüklenen yarım tonluk bloklar Kemeraltı'nı olduğu gibi boşaltmış, denize dökmüştür. Benzer bir şey olursa sen binlerce insanı da öldürürsün" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kordon'a adeta Çin Seddi gibi beton duvar örmesi, estetik görüntüyü de olumsuz etkiliyor.

MİLYONLAR HARCANDI

2021'de Bostanlı ve Mavişehir'deki su baskınlarının önlenmesi için dönemin Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer tarafından 37 milyon lira para harcandığını aktaran Prof. Dr. Yaşar, "İzmirlinin parası yine sokağa atılacak. Çünkü problem dolgu alanındaki zeminin çökmesinden kaynaklanıyor. Çökmeden dolayı kıyıdan gelen deniz suyu 40-50 yıl sonra Basmane'ye kadar ulaşacak. İnsanlar buralarda balık avlar hale gelirse hiç şaşırmayın. Denizin kıyısı eskiden Basmane bölgesindeymiş. Alsancak, Çankaya, Kordon hep dolgu" dedi.