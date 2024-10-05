Görevden alınan Kıraç eşyalarını da götürdü

İzmir Menderes Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevinde iken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri sebebiyle görevden alınan Fatih Kıraç'ın odasındaki eşyaları da götürdüğü ortaya çıktı. Kıraç, "Bana belediyede bir oda tahsis edildi. İçinde sadece iki tane bayrak vardı. Oturduğum koltuğu, masayı, sandalyeleri ve diğer malzemeleri kendi cebimden karşılayarak aldım.

Belediyeye tek kuruş masraf olmasın diye... Görevden alındım ama hala eşyalarım orada, geri almadım, almam da. Belediyeye hibe ettim..." sözleriyle görevden alındığında eşyaları belediyeye tahsis ettiğini açıklamıştı. Fakat, Kıraç'ın kendi cebinden aldığını belirttiği klima ve benzeri elektronik eşyalar ile mobilyaları söktürdüğü ve odayı boş şekilde teslim ettiği öne sürüldü.