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İzmir'de tepki çeken görüntü! Polis müdahale etti... Valilikten açıklama geldi

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye, İstanbul Fatih'teki vahşetin şokunu henüz atlatamazken, İzmir Alsancak'ta bir korku evinin reklam panosu büyük tepki çekti. Peş peşe gelen şikayetler üzerine Polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dış cepheye asılan kanlı maketleri topladı. İşletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

DHA
İzmir’de tepki çeken görüntü! Polis müdahale etti... Valilikten açıklama geldi

İzmir'deki bir korku evinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenler, polis ve zabıta ekipleri tarafından toplatılırken, işletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Alsancak semti 1485 Sokak'taki bir korku evinin dış cephesine reklam amacıyla asılan 1 kanlı baş, 1 başı olmayan kanlı vücut maketi, 1 kafatası, 3 korku mankeni, 1 kanlı çocuk maketi, 1 kanlı kol ve el maketi İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in (19), 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırması nedeniyle toplatıldı. Şikayet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

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