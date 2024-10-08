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Jandarmayı görünce araçtan atladı, firari terörist olduğu ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de jandarmanyı görünce araçtan atayarak kaçmaya çalışan şüphelinin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranması olan terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı.

İHA
Jandarmayı görünce araçtan atladı, firari terörist olduğu ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ekim günü Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Dikili ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama esnasında, noktaya yaklaşan bir araçtan atlayan kişi, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin yapılan sorgusunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan terör örgütü DHKP-C üyesi E.Y. olduğu tespit edildi.

EVİNDE BOMBA DÜZENEĞİ VE PATLAYICI MADDE BULUNMUŞ

Öte yandan yapılan sorguda E.Y.'nin 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan arandığı ve 2005 yılında İstanbul'da oturduğu evde yapılan aramada bomba düzeneği ve patlayıcı madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edilen E.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmüyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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