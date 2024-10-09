İzmir’in utanç tablosu

İzmir'de yapılan kontrollerde et ve et ürünü, süt ve süt ürünü, bitkisel yağlar ve baharat olmak üzere birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. En çok ses getiren hile ise, Çiğli'de bulunan Kazım Usta Pide Kebap Salonu'nda kebap ve lahmacunda (dana eti ve kuyruk yağı) kanatlı eti ve tek tırnaklı eti yani eşek eti tespit edildi. Eşek eti tespit edilen bir diğer firma ise Etibol markasına ait dondurulmuş bohça mantıda olduğu alınan numuneler sonrası ortaya çıktı.
İŞTE KARA LİSTEDEKİ İZMİR FİRMALARI
-FİRMA: HİSAROĞULLARI TARIM GIDA
MARKA: EGE DAĞLARININ TAZE ZEYTİNYAĞLARI
MARKA: AYVALIK
MARKA: GEMLİK ZEYTİNYAĞI
MARKA: EDREMİT DÜNYASI
-FİRMA: SSC GRUP TARIM
MARKA: GOLD AYVACIK
MARKA: YENİ KÖRFEZ
MARKA: 1926 MEHMET SELİM EFENDİ
MARKA: ALATEPE ORGANIK
MARKA: AYDIN EGENİN EFESİ
MARKA: AYVALIK
MARKA: AYVALIK KOOPERATİF
MARKA: AYVALIK KÖY BİRLİK
MARKA: AYVALIK KÖY KOOP
MARKA: AZM AYVALIK
MARKA: BİZİM AYVALIK
MARKA: ÇAKIR ADA
MARKA: DAMLAM AYVALIK
MARKA: EDREMİT SOFRAM
MARKA: EFE BEYİ
MARKA: EGE BELENKAYA
MARKA: EGE SIZMA
MARKA: EGEDEN
MARKA: GEYİKLİ GOLD
MARKA: GÜNEY EGEDEN
MARKA: LUX AYVALIK
MARKA: OLİVE SANTO
MARKA: ÖZ TADIM
MARKA: ÖZGÜ ALTINOLUK KUZEY EGE YÖRESİ
MARKA: SİCİLYAĞ EGEDEN
MARKA: TEPEKÖY
MARKA: TVK TARIM
MARKA: YENİ AYVALIK
MARKA: YENİ EGEDEN
MARKA: YENİ MUDANYA KÖY
MARKA: YEŞİL AYVALIK
MARKA: ZEYTİNADA
MARKA: ZEYTİNBAĞI TRİLYE
MARKA: ZEYTİNBEYLİ
-FİRMA: ASRIN GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GIDA
MARKA: OLİVA DORADA %100 DOĞAL
-FİRMA: BELLA ŞARAPÇILIK ANONİM ŞİRKETİ
MARKA: BELLA CREAM STRAWBERRY
-FİRMA: DEMETER GIDA İTH. İHR. İMA. PAZ. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MARKA: DOYCAN
-FİRMA: DOĞANBEY GRUP
MARKA: B.Ş. ANADOLU SOFRASI
-FİRMA: EDİŞ SÜT ÜR. GIDA
MARKA: NEHİR
-FİRMA: EFES PİDECİSİ-HÜSEYİN GÖKKAYNAK
-FİRMA: EGE ELİT TEDARİK GIDA
MARKA: HAS EDREMİT
MARKA: GEMLİK
-FİRMA: EKİN GIDA-HÜSEYİN EKİN
-FİRMA: GÜRLER SÜT VE GIDA
MARKA: SÜTDEN GELEN LEZZET
-FİRMA: GÜRSÜT
MARKA: GÜRSÜT
-FİRMA: HASAT TİCARET TOPTAN GIDAHALDUN BÖLGE
MARKA: LUX AYVALIK KÖRFEZİM
MARKA: YENİ AYVALIK
-FİRMA: İPEK TURHAN-ÇEŞME ÇİFTLİĞİ
-FİRMA: KASAP YUSUF-UFUK SAYGI
-FİRMA: KAYMAKÇIM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-SALİHA UYAR
MARKA: HARUN
MARKA: SB BEYAZ EGE
-FİRMA: KAZIM USTA PİDE KEBAP SALONU-FATMA SOKOR
-FİRMA: KEBAPÇI MURAT (MİROĞLU KEBAP GIDA
-FİRMA: KEKOM BİLİR-BEDRİ ŞERAN
-FİRMA: KUZEY GROUP
MARKA: MR GURME
MARKA: GURMİX
-FİRMA: MİLKİN GIDA
MARKA: İNSÜT
-FİRMA: ÖZDEĞİRMENCİLER GIDA
MARKA: GERÇEK GEMLİK
MARKA: MARMARA EDREMİT
MARKA: AYVALIK
MARKA: EGE GEMLİK
MARKA: GEMLİK
MARKA: GEMLİK YÖRESİ
MARKA: GERÇEK GEMLİK
MARKA: LÜKS LEZZET EDREMİT
MARKA: MARMARA EDREMİT
MARKA: NATUREL KÖRFEZ EDREMİT
MARKA: NATUREL LÜKS LEZZET EDREMİT
MARKA: NEW AYVALIK
MARKA: YENİ AYVALIK
MARKA: YENİ NESİL EDREMİT
MARKA: YENİ NESİL GEMLİK
-FİRMA: ÖZTUĞ ÖZBİRLİK
-FİRMA: ŞAHİN TİCARET-HASAN BOYRAZ
MARKA: ŞİFA
-FİRMA: ŞEF SOĞAN GIDA İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MARKA: ETİBOL
-FİRMA: ULUDAĞ MANDIRASI-ALPER ULUDAĞ
MARKA: ULUDAĞ MANDIRASI
YARIN: AYDIN'DAKİ FİRMALAR...