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İzmir’in utanç tablosu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve bu gıdaların üreten firmaların listesini yayınladı. İzmir’de 28 firma 98 gıdaları ürün ile kara listeye girdi. Kebap ve lahmacun üreten firmaların adının yer aldığı listeyi gören tüketiciler ise şaşkınlık yaşadı.

İHSAN KARATAŞ
İzmir’in utanç tablosu

İzmir'de yapılan kontrollerde et ve et ürünü, süt ve süt ürünü, bitkisel yağlar ve baharat olmak üzere birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. En çok ses getiren hile ise, Çiğli'de bulunan Kazım Usta Pide Kebap Salonu'nda kebap ve lahmacunda (dana eti ve kuyruk yağı) kanatlı eti ve tek tırnaklı eti yani eşek eti tespit edildi. Eşek eti tespit edilen bir diğer firma ise Etibol markasına ait dondurulmuş bohça mantıda olduğu alınan numuneler sonrası ortaya çıktı.

İŞTE KARA LİSTEDEKİ İZMİR FİRMALARI

-FİRMA: HİSAROĞULLARI TARIM GIDA

MARKA: EGE DAĞLARININ TAZE ZEYTİNYAĞLARI

MARKA: AYVALIK

MARKA: GEMLİK ZEYTİNYAĞI

MARKA: EDREMİT DÜNYASI

-FİRMA: SSC GRUP TARIM

MARKA: GOLD AYVACIK

MARKA: YENİ KÖRFEZ

MARKA: 1926 MEHMET SELİM EFENDİ

MARKA: ALATEPE ORGANIK

MARKA: AYDIN EGENİN EFESİ

MARKA: AYVALIK

MARKA: AYVALIK KOOPERATİF

MARKA: AYVALIK KÖY BİRLİK

MARKA: AYVALIK KÖY KOOP

MARKA: AZM AYVALIK

MARKA: BİZİM AYVALIK

MARKA: ÇAKIR ADA

MARKA: DAMLAM AYVALIK

MARKA: EDREMİT SOFRAM

MARKA: EFE BEYİ

MARKA: EGE BELENKAYA

MARKA: EGE SIZMA

MARKA: EGEDEN

MARKA: GEYİKLİ GOLD

MARKA: GÜNEY EGEDEN

MARKA: LUX AYVALIK

MARKA: OLİVE SANTO

MARKA: ÖZ TADIM

MARKA: ÖZGÜ ALTINOLUK KUZEY EGE YÖRESİ

MARKA: SİCİLYAĞ EGEDEN

MARKA: TEPEKÖY

MARKA: TVK TARIM

MARKA: YENİ AYVALIK

MARKA: YENİ EGEDEN

MARKA: YENİ MUDANYA KÖY

MARKA: YEŞİL AYVALIK

MARKA: ZEYTİNADA

MARKA: ZEYTİNBAĞI TRİLYE

MARKA: ZEYTİNBEYLİ

-FİRMA: ASRIN GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GIDA

MARKA: OLİVA DORADA %100 DOĞAL

-FİRMA: BELLA ŞARAPÇILIK ANONİM ŞİRKETİ

MARKA: BELLA CREAM STRAWBERRY

-FİRMA: DEMETER GIDA İTH. İHR. İMA. PAZ. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MARKA: DOYCAN

-FİRMA: DOĞANBEY GRUP

MARKA: B.Ş. ANADOLU SOFRASI

-FİRMA: EDİŞ SÜT ÜR. GIDA

MARKA: NEHİR

-FİRMA: EFES PİDECİSİ-HÜSEYİN GÖKKAYNAK

-FİRMA: EGE ELİT TEDARİK GIDA

MARKA: HAS EDREMİT

MARKA: GEMLİK

-FİRMA: EKİN GIDA-HÜSEYİN EKİN

-FİRMA: GÜRLER SÜT VE GIDA

MARKA: SÜTDEN GELEN LEZZET

-FİRMA: GÜRSÜT

MARKA: GÜRSÜT

-FİRMA: HASAT TİCARET TOPTAN GIDAHALDUN BÖLGE

MARKA: LUX AYVALIK KÖRFEZİM

MARKA: YENİ AYVALIK

-FİRMA: İPEK TURHAN-ÇEŞME ÇİFTLİĞİ

-FİRMA: KASAP YUSUF-UFUK SAYGI

-FİRMA: KAYMAKÇIM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-SALİHA UYAR

MARKA: HARUN

MARKA: SB BEYAZ EGE

-FİRMA: KAZIM USTA PİDE KEBAP SALONU-FATMA SOKOR

-FİRMA: KEBAPÇI MURAT (MİROĞLU KEBAP GIDA

-FİRMA: KEKOM BİLİR-BEDRİ ŞERAN

-FİRMA: KUZEY GROUP

MARKA: MR GURME

MARKA: GURMİX

-FİRMA: MİLKİN GIDA

MARKA: İNSÜT

-FİRMA: ÖZDEĞİRMENCİLER GIDA

MARKA: GERÇEK GEMLİK

MARKA: MARMARA EDREMİT

MARKA: AYVALIK

MARKA: EGE GEMLİK

MARKA: GEMLİK

MARKA: GEMLİK YÖRESİ

MARKA: GERÇEK GEMLİK

MARKA: LÜKS LEZZET EDREMİT

MARKA: MARMARA EDREMİT

MARKA: NATUREL KÖRFEZ EDREMİT

MARKA: NATUREL LÜKS LEZZET EDREMİT

MARKA: NEW AYVALIK

MARKA: YENİ AYVALIK

MARKA: YENİ NESİL EDREMİT

MARKA: YENİ NESİL GEMLİK

-FİRMA: ÖZTUĞ ÖZBİRLİK

-FİRMA: ŞAHİN TİCARET-HASAN BOYRAZ

MARKA: ŞİFA

-FİRMA: ŞEF SOĞAN GIDA İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MARKA: ETİBOL

-FİRMA: ULUDAĞ MANDIRASI-ALPER ULUDAĞ

MARKA: ULUDAĞ MANDIRASI

YARIN: AYDIN'DAKİ FİRMALAR...

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