İzmir’de verim artınca pamuk üreticilerinin yüzü güldü!

"TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR RAKAMDAYIZ"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, pamuğun Türkiye için stratejik ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Bu yıl ise üretim miktarında önemli bir artış yaşandığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Pamuk bölge için çok önemli. Türkiye'de sadece iklimin müsait olduğu bazı bölgelerimizde yetişiyor ama Ege'deki pamuk çok daha farklı. Ürün desenindeki artış ve münavebe bizi rahatlatıyor. Önümüzdeki dönemde sözleşmeli üretim ve planlı üretime geçildiğinde bunların faydalarını çok daha rahat sahada görmüş olacağız. Pamukta üreticiler bu seneki verimden memnunlar. Çok ciddi anlamda bir hastalık ve zararlı da bölgede görülmedi. Yaklaşık ortalamamız da 460 kilogram civarında, bu iyi bir ortalama, Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakamdayız. Gerçekten stratejik bir ürün ama bu stratejik üründe de yıllar arasındaki ani yükselişlerin önüne geçmeye çalışıyoruz."

Kurum olarak çiftçilerle sürekli diyalog halinde olduklarını dile getiren Şahin, "Doğru zamanda ve doğru miktarda suyla aslında bu verimi alıyorsunuz. Suyu çok ya da yanlış zamanda verdiğinizde belki bu verimi alamayacaksınız." ifadelerini kullandı.