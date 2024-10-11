‘Zimmet’ suçundan gözaltına alınan oda başkanı tutuklandı

İzmir'de, hakkında 'zimmet' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık (70), tutuklandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve eski İzmir Sivil Hava Limanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Anık, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, zimmet suçu işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası aldı. Cezasının kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Anık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Anık, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Gaziemir Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Anık., buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Anık, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.